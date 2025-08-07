航商好消息！馬士基逆風調升財測：這裡的需求挺得住

被視全球貿易重要風向球的航運巨擘馬士基（Maersk）上調2025年財測。該公司表示，即使貿易戰陰霾籠罩，北美以外地區的需求仍具「韌性」。

這家總部位於哥本哈根的公司周四表示，全球貨櫃市場今年將成長2%至4%，遠優於先前保守預測可能萎縮1%。

馬士基預估，全年息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）將落在80億至95億美元，高於原先預估的60億至90億美元。分析師的預估是79.4億美元。

美國保護主義升溫對全球自由貿易構成壓力，但馬士基今年在部分市場的運量上升，短期內受惠，主因是企業趁關稅生效前搶先拉貨。

紅海危機也推升了貨櫃航運業的獲利，因船舶繞道非洲南端有助紓解運能過剩。