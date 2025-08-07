Uber看好自動駕駛計程車前景　洽談籌資拓展業務

快訊

中央社／ 紐約6日綜合外電報導

美國叫車服務公司優步（Uber）執行長柯霍斯洛夏西（DaraKhosrowshahi）表示，正與私募股權公司及銀行洽談，籌募拓展自動駕駛計程車業務的資金。

路透社報導，Uber看好這項新興且備受關注的技術。

Uber一直透過與福斯汽車（Volkswagen）和路西德（Lucid）等汽車製造商合作，以求在自動駕駛計程車行業中站穩腳跟。Uber叫車平台上，也可點選Alphabet旗下自動駕駛技術公司Waymo的車輛。

與此同時，電動車大廠特斯拉（Tesla）也尋求擴展尚處於起步階段的自動駕駛計程車業務。

柯霍斯洛夏西表示：「我們正與私募股權公司洽談，也與一些銀行談過了...只要我們證明了營收模式，即這些車每天能產生多少收益，就會有大量的融資進來。」

Uber表示，目前計劃從約70億美元的年度現金流中抽取「適度」部分來注資部署這項業務。並可能出售公司少數股權，以幫助發展這項業務。

Uber在德州奧斯汀（Austin）和喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）兩地，其叫車app平台已提供Waymo自動駕駛計程車服務。今年4月，Uber與福斯汽車達成協議，要在未來10年於美國推出數千輛自動駕駛的電動廂型車。

