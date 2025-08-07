蘋果元氣大傷！十多位AI人才遭挖角 跳槽Meta、OpenAI等同業

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司在矽谷激烈的AI人才爭奪戰中元氣大傷，已經有十多位AI人才遭同業挖角。歐新社
蘋果公司在矽谷激烈的AI人才爭奪戰中元氣大傷，包括頂尖研究人員在內，已經有十多位AI人才被挖角，跳槽到競爭同業。

英國金融時報報導，Meta、OpenAI、xAI以及Cohere等公司年初以來持續從蘋果AI團隊挖角，競相要在這塊新興技術領域中贏得競爭先機。這引發蘋果在全球AI軍備競賽中落後的疑慮。

OpenAI近月來從蘋果挖走兩位基礎模型研究工程師麥肯齊（Brandon McKinzie）和葉典安（Dian Ang Yap，音譯）；加拿大新創AI公司Cohere在6月聘僱了機器學習科學家周柳同（Liutong Zhou，音譯）。

其他近期從蘋果高調離職的人才包括蘋果基礎模型團隊主管龐若鳴（Ruoming Pang），他於上個月跳槽至 Meta，據傳Meta是開出逾2億美元的天價優渥薪酬。這是Meta執行長祖克柏以1億美元以上簽約獎金搶人的行動之一。

Razoroo的AI聘僱主管辛恩斯表示：「龐若鳴的離職是一大震撼，發出對展望的信心危機訊號。現在我們的許多企業客戶都在說：『看看蘋果，現在是挖角的好時機。』」

蘋果基礎模型團隊的其他高階成員也投奔Meta，包括Mark Lee、Tom Gunter、Bowen Zhang和Shuang Ma。此外，龐若鳴團隊中一位駐英國研究人員Floris Weers也於7月離職，加入新創公司。

這些離職者中有多人先前貢獻了蘋果去年發表的AI模型論文，當時蘋果才剛開始展現出在AI領域的成果。

蘋果執行長庫克上周承諾將在AI研究投入更多資金，並罕見地召開全體員工大會，談論蘋果必須在AI領域「獲勝」。一位前高層主管認為，「庫克此舉是因為意識到蘋果在輿論風向上已經遠離他的想法」。

過去一年來，蘋果在推動AI方面遭遇一連串挑戰，難以利用先進的大型語言模型讓iPhone語音助理Siri升級、提供更聰明的語音回應。

蘋果延後推出更聰明的Siri，也引發內部高層人士異動。原本負責Siri、2018年從Google挖角而來的AI人才賈南德瑞亞（John Giannandrea）被調離，由負責頭戴裝置Vision Pro的洛克威爾（Mike Rockwell）接手。

美銀分析師莫罕表示，「外部AI發展速度極快」，蘋果較慢的步調可能導致它遠遠落後於用戶的期待。

知情人士透露，蘋果的核心基礎模型團隊規模相對較小，約50至60人，屬於AI與機器學習部門的一部分。

近幾個月，AI人才爭奪戰進一步升溫，例如微軟近期已從Google的DeepMind研究部門挖走超過20位AI員工。

AI 團隊 離職 主管 蘋果 OpenAI

