瑞士百達：風險資產估值已經偏高 對全球股票、債券和現金維持中立

瑞士百達資產管理指出，關稅的不確定性持續，經濟前景複雜，即使資金環境有利於風險資產，但資產估值已經偏高，因此百達對全球股票、債券和現金維持中立立場。

在股票方面，百達整體維持中立立場，對美歐股市都是中立，加碼新興市場（包括中國大陸）和瑞士。百達預期新興經濟體今年和明年的經濟成長率將達到4%，相較成熟國家僅約1.2%，兩者之間的成長差距達到20年來最高。在產業方面，百達較看好通訊服務、金融和公用事業類股。

在債券方面，百達指出，整體受惠於貨幣寬鬆政策及合理殖利率的支撐，但同時面臨美國通貨膨脹重新加速及赤字擴大的風險，因此百達對整體債券維持中立。

百達仍加碼新興市場當地貨幣債券（不包括中國），因為當地政策利率高於本地通膨率，這對這類資產形成有力支撐；也加碼新興市場企業債券，這類資產已經受益於新興市場經濟的強勁表現，預期也將持續受惠；還加碼歐洲非投資等級債券，預計這類資產將受惠於德國在基礎建設和國防支出的推動。

在貨幣方面，百達預期美元的中期跌勢仍將持續，因為受到政策可信度疑慮影響；擔心日本政治不確定性和日本公債殖利率上升，因此將日圓部位由加碼調整為中立；由於預期英國央行將轉為更寬鬆立場，將英鎊部位由加碼調整為中立。