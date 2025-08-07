快訊

沈玉琳為什麼會突然得血癌？初期像感冒易延誤 醫示警4大症狀

比亞迪以進口車叩關 經部「抗中保台」防堵真有法源？

金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞士百達：風險資產估值已經偏高 對全球股票、債券和現金維持中立

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

瑞士百達資產管理指出，關稅的不確定性持續，經濟前景複雜，即使資金環境有利於風險資產，但資產估值已經偏高，因此百達對全球股票、債券和現金維持中立立場。

在股票方面，百達整體維持中立立場，對美歐股市都是中立，加碼新興市場（包括中國大陸）和瑞士。百達預期新興經濟體今年和明年的經濟成長率將達到4%，相較成熟國家僅約1.2%，兩者之間的成長差距達到20年來最高。在產業方面，百達較看好通訊服務、金融和公用事業類股。

在債券方面，百達指出，整體受惠於貨幣寬鬆政策及合理殖利率的支撐，但同時面臨美國通貨膨脹重新加速及赤字擴大的風險，因此百達對整體債券維持中立。

百達仍加碼新興市場當地貨幣債券（不包括中國），因為當地政策利率高於本地通膨率，這對這類資產形成有力支撐；也加碼新興市場企業債券，這類資產已經受益於新興市場經濟的強勁表現，預期也將持續受惠；還加碼歐洲非投資等級債券，預計這類資產將受惠於德國在基礎建設和國防支出的推動。

在貨幣方面，百達預期美元的中期跌勢仍將持續，因為受到政策可信度疑慮影響；擔心日本政治不確定性和日本公債殖利率上升，因此將日圓部位由加碼調整為中立；由於預期英國央行將轉為更寬鬆立場，將英鎊部位由加碼調整為中立。

債券 新興市場

延伸閱讀

00981D主打「墜落天使債」策略！主動捕捉…錯殺機會兼顧現金流與資本利得

新公司債發行 突破1兆美元

首檔非投等債主動ETF 26日起募集

中華電發行35億永續債券 電信業首檔包含生物多樣性

相關新聞

美國聯合航空系統故障大癱瘓！一度全美航班停飛 逾千班次延誤

美國廣播公司（ABC News）報導，美國聯合航空6日晚間發生系統故障，導致旗下全美航班一度停飛，所幸系統目前已恢復運作...

瑞士百達：風險資產估值已經偏高 對全球股票、債券和現金維持中立

瑞士百達資產管理指出，關稅的不確定性持續，經濟前景複雜，即使資金環境有利於風險資產，但資產估值已經偏高，因此百達對全球股...

安森美 EliteSiC 解方獲小米採用！助打造最高效牽引系統

美國功率半導體大廠安森美（ON）於7日宣布，小米汽車電動SUV產品YU7部分車型配備了由安森美的EliteSiC M3e...

全球創投第2季募資破千億美元 KPMG 報告揭熱錢流向

KPMG安侯建業7日發布《2025年第2季創投脈動：全球創業投資分析》指出，儘管面對全球經濟放緩與地緣政治壓力，創投市場...

ChatGPT新模型要來了？OpenAI暗示「這時間」直播揭曉GPT-5

人工智慧（AI）新創公司OpenAI於當地時間6日發文，暗示將在太平洋時間7日上午10時（台灣時間8日凌晨1時）發表新模...

聯準會內部意見分歧 貿易協議激增

景順全球市場策略師團隊表示，目前市場對停滯性通膨的擔憂可能過度，但經濟成長趨緩與物價上漲的雙重影響，所造成的結果可能比美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。