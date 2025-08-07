安森美 EliteSiC 解方獲小米採用！助打造最高效牽引系統

美國功率半導體大廠安森美（ON）於7日宣布，小米汽車電動SUV產品YU7部分車型配備了由安森美的EliteSiC M3e技術支援的先進800V驅動平臺。EliteSiC M3e平臺具有卓越的性能，幫助電動汽車製造商能夠設計出更小、更輕、更穩定可靠的電動汽車牽引系統。

安森美透露，小米透過將安森美的「EliteSiC M3e技術」整合進其主驅逆變器，藉此讓該平臺能夠實現更高的性能和功率密度，同時降低整體系統成本，並實際為駕駛者提供更長的續航里程。

此外，安森美的EliteSiC技術提供領先同業的超低導通電阻，在更小的體積內提升峰值功率輸出水準，使車輛加速更快，同時不犧牲效率與續航里程。

安森美電源方案事業群總裁Simon Keeton表示，安森美的EliteSiC技術以業界領先的能效、功率密度和散熱性能，助力開發出續航更長、加速更快、可靠性更高的電動汽車，他強調，我們領先業界的碳化矽技術正在重新定義下一代電動移動的可能性。

隨著全球電氣化轉型的加速，安森美的EliteSiC解決方案持續推動下一代電動汽車的發展，協助實現更高的功率密度、改進的散熱性能和卓越的能源效率，為更長的續航里程和更高的性能確立新標準。