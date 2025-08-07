快訊

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
安森美。翻攝自Google map。
安森美。翻攝自Google map。

美國功率半導體大廠安森美（ON）於7日宣布，小米汽車電動SUV產品YU7部分車型配備了由安森美的EliteSiC M3e技術支援的先進800V驅動平臺。EliteSiC M3e平臺具有卓越的性能，幫助電動汽車製造商能夠設計出更小、更輕、更穩定可靠的電動汽車牽引系統。

安森美透露，小米透過將安森美的「EliteSiC M3e技術」整合進其主驅逆變器，藉此讓該平臺能夠實現更高的性能和功率密度，同時降低整體系統成本，並實際為駕駛者提供更長的續航里程。

此外，安森美的EliteSiC技術提供領先同業的超低導通電阻，在更小的體積內提升峰值功率輸出水準，使車輛加速更快，同時不犧牲效率與續航里程。

安森美電源方案事業群總裁Simon Keeton表示，安森美的EliteSiC技術以業界領先的能效、功率密度和散熱性能，助力開發出續航更長、加速更快、可靠性更高的電動汽車，他強調，我們領先業界的碳化矽技術正在重新定義下一代電動移動的可能性。

隨著全球電氣化轉型的加速，安森美的EliteSiC解決方案持續推動下一代電動汽車的發展，協助實現更高的功率密度、改進的散熱性能和卓越的能源效率，為更長的續航里程和更高的性能確立新標準。

小米 半導體 電動汽車

美國聯合航空系統故障大癱瘓！一度全美航班停飛 逾千班次延誤

美國廣播公司（ABC News）報導，美國聯合航空6日晚間發生系統故障，導致旗下全美航班一度停飛，所幸系統目前已恢復運作...

安森美 EliteSiC 解方獲小米採用！助打造最高效牽引系統

美國功率半導體大廠安森美（ON）於7日宣布，小米汽車電動SUV產品YU7部分車型配備了由安森美的EliteSiC M3e...

全球創投第2季募資破千億美元 KPMG 報告揭熱錢流向

KPMG安侯建業7日發布《2025年第2季創投脈動：全球創業投資分析》指出，儘管面對全球經濟放緩與地緣政治壓力，創投市場...

ChatGPT新模型要來了？OpenAI暗示「這時間」直播揭曉GPT-5

人工智慧（AI）新創公司OpenAI於當地時間6日發文，暗示將在太平洋時間7日上午10時（台灣時間8日凌晨1時）發表新模...

聯準會內部意見分歧 貿易協議激增

景順全球市場策略師團隊表示，目前市場對停滯性通膨的擔憂可能過度，但經濟成長趨緩與物價上漲的雙重影響，所造成的結果可能比美...

MSCI 推出面向普通合夥人的全新解決方案 推進私募市場戰略布局

MSCI Inc.（紐約證券交易所：MSCI）推出兩項全新數據與分析解決方案—私募資產與交易指標（Private Ass...

