聯合航空系統大當機　美國各地航班停飛影響數千人

美國聯合航空公司今天整個系統發生問題，導致許多航班停飛，包括紐瓦克、芝加哥、舊金山和休士頓等主要機場樞紐都受到影響，數以千計乘客行程延誤。

法新社報導，聯合航空（United Airlines）表示：「由於技術問題，主要航線的航班都必須留在原定出發機場待命。」

「我們正全力處理相關問題，預計今晚還會有更多航班延誤。安全是我們的首要考量，我們會與旅客合作，協助他們抵達目的地。」

美國航空監管機構聯邦航空總署（Federal AviationAdministration, FAA）已針對幾個主要機場發布停飛令。

聯邦航空總署網站表示，這些針對丹佛（Denver）、紐瓦克（Newark）、休士頓和芝加哥等機場的命令，僅試用於聯合航空的航班。

這次系統故障是美國航空業近期最新遇到的問題。上個月，阿拉斯加航空（Alaska Airlines）發生資訊科技（IT）系統故障，導致多架飛機停飛數小時。

今年稍早，紐瓦克地區機場的空中交通管制系統曾多次故障，使旅客對航空系統的信心動搖。