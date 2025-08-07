全球創投第2季募資破千億美元 KPMG 報告揭熱錢流向

KPMG安侯建業7日發布《2025年第2季創投脈動：全球創業投資分析》指出，儘管面對全球經濟放緩與地緣政治壓力，創投市場仍展現出高度韌性，2025年第2季全球完成7,356筆交易、募集資金達1,010億美元，顯示投資人對AI、國防與航太科技等未來關鍵技術依舊充滿信心。

本季雖較第1季的1,284億美元下滑，主因為OpenAI於第1季募得400億美元的鉅額交易所致，若不計此一個案，第2季表現仍具動能。KPMG創新與新創服務團隊主持會計師黃海寧表示，創投正轉向聚焦具有高成長潛力、較不受貿易風險影響的領域，顯示投資策略日益前瞻且務實。

2025年第2季，美洲地區完成3,425筆交易、募資727億美元，雖較第1季的985億美元與4,048筆交易略降，扣除OpenAI交易後仍屬強勁，其中美國更以700億美元，占全球創投總額近七成；歐洲同季募資146億美元、交易1,733筆，亦較第1季略減；亞洲市場則仍處於低檔，交易數為2,022筆，募資128億美元，數量年減約24%，資金規模則微幅增長1.59%。其中，中國僅募得47億美元，創下近十年新低。

人工智慧持續吸引資金青睞。美國AI新創Scale AI募得143億美元，Anduril Industries獲得25億美元，Safe Superintelligence與Thinking Machines Lab各籌得20億美元，Anysphere則募得9億美元。歐洲方面，德國Helsing與Quantum Systems分別募得6.83億與1.77億美元，葡萄牙Tekever也吸引5億美元資金。亞洲部分，中國自動駕駛物流新創Zelos Tech募得3億美元，上汽出行亦獲1.78億美元。

金融科技領域回暖，美國Plaid募資5.75億美元，英國XY Miners募得3億美元，德國Scalable Capital籌得1.75億美元，印度、巴西與加拿大也分別有大額交易。5月起，eToro、Circle、Chime等金融科技公司接連成功IPO，募資金額依序為6.2億、11億與8.64億美元，市場對該領域信心升溫。

國防科技因俄烏戰事及中東局勢升溫，再度成為創投焦點。美國Anduril募得25億美元，德國Helsing籌得6.82億美元，葡萄牙Tekever吸引5億美元。太空科技亦延續上季熱度，美國World View單案即募得26億美元，若持續此態勢，有望挑戰2021年歷史高峰。

為因應全球不確定性與流動性挑戰，創投基金逐步延長壽命，讓新創有更多時間成長。同時，創投對所投企業的參與程度加深，不再只是出資，而是實際協助公司應對變局，已成新一波策略轉向。

KPMG預期第3季全球創投資金將維持相對低迷，主因美國關稅政策與新稅法帶來不確定性，尤其對跨國企業影響甚鉅，若稅法獲得通過，投資者與新創勢必重新調整營運策略與資金部署。