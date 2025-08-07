ChatGPT新模型要來了？OpenAI暗示「這時間」直播揭曉GPT-5
人工智慧（AI）新創公司OpenAI於當地時間6日發文，暗示將在太平洋時間7日上午10時（台灣時間8日凌晨1時）發表新模型GPT-5。
OpenAI於6日宣布：「預計太平洋時間7日上午10時進行直播。」簡短貼文暗藏巧思，「直播」一詞對應的英文LIVESTREAM裡的S被替換成5，強烈暗示萬眾矚目的GPT-5即將亮相。
另外，根據OpenAI官網最新流出的圖示，OpenAI此次可能會帶來GPT-5、GPT-5 mini和GPT-5 nano等3個版本，這點和之前的 GPT-4.1 保持一致。
路透6日報導，各界密切關注GPT-5相較GPT-4的進步幅度。兩名參與GPT-5初期測試的人士透露，GPT-5在程式設計、解決科學與數學難題等方面的表現出色，但他們認為GPT-5的進步不如GPT-3升級到GPT-4的幅度。
路透報導指出，GPT-4的進步主要仰賴更強的運算能力與更大的資料量，但OpenAI在擴大資料量規模的過程中遇到「數據牆」的問題，找不到可用的新資料來訓練更大的模型。
除了資料不足之外，另一個問題是，大型模型的訓練過程很容易因硬體故障而失敗，這是出於系統本身極為複雜。而且研究人員往往要等到訓練結束，才能知道模型最終的表現，而這樣的訓練可能需要花上好幾個月。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言