ChatGPT新模型要來了？OpenAI暗示「這時間」直播揭曉GPT-5

人工智慧（AI）新創公司OpenAI於當地時間6日發文，暗示將在太平洋時間7日上午10時（台灣時間8日凌晨1時）發表新模型GPT-5。

OpenAI於6日宣布：「預計太平洋時間7日上午10時進行直播。」簡短貼文暗藏巧思，「直播」一詞對應的英文LIVESTREAM裡的S被替換成5，強烈暗示萬眾矚目的GPT-5即將亮相。

另外，根據OpenAI官網最新流出的圖示，OpenAI此次可能會帶來GPT-5、GPT-5 mini和GPT-5 nano等3個版本，這點和之前的 GPT-4.1 保持一致。

路透6日報導，各界密切關注GPT-5相較GPT-4的進步幅度。兩名參與GPT-5初期測試的人士透露，GPT-5在程式設計、解決科學與數學難題等方面的表現出色，但他們認為GPT-5的進步不如GPT-3升級到GPT-4的幅度。

路透報導指出，GPT-4的進步主要仰賴更強的運算能力與更大的資料量，但OpenAI在擴大資料量規模的過程中遇到「數據牆」的問題，找不到可用的新資料來訓練更大的模型。