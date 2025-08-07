聯準會內部意見分歧 貿易協議激增

景順全球市場策略師團隊表示，目前市場對停滯性通膨的擔憂可能過度，但經濟成長趨緩與物價上漲的雙重影響，所造成的結果可能比美國未大幅調升關稅的情況更為不利。市場焦點主要集中在經濟成長放緩，例如，勞動市場數據疲弱導致股市走弱，就是明顯的例證。

因投資人預期未來可能降息，美國短期利率大幅下滑。同時，在美國就業報告公布後，通膨預期（以三年期與五年期美國公債的損益平衡通膨率衡量）也出現下降，顯示投資人不認為近期物價上漲會引發持續性通膨。

美國聯準會如市場預期維持基準利率不變，但有兩位聯邦公開市場委員會（FOMC）成員持不同意見，主張應降息25個基本點，這是自1993年以來，首次有兩位成員對決策表達反對意見。市場可能會將此視為偏鴿派的訊號，認為下一次降息可能提前到來。

不過，聯準會主席鮑爾在記者會態度保守，強調通膨風險仍需審慎評估，大多數委員尚未看到勞動市場有明顯疲弱的跡象，因此目前不具備降息的必要。整體來看，景順與市場看法一致，認為鮑爾的談話偏向鷹派。截至上周五（1日）就業報告公布前，市場預期聯準會年底前僅會降息37個基本點。

在FOMC會議前，美國職缺與勞動力流動調查（JOLTS）顯示，遭裁員人數仍低，但職缺成長速度放緩。這些數據顯示勞動市場雖略有降溫，但尚未出現崩盤。

美國8月1日公布的非農就業報告指出，7月新增就業人數為7.3萬，遠低於市場預期的10.4萬。更令人意外的是5月與6月的數據遭大幅下修，6月從14.7萬降至僅1.4萬，顯示勞動市場放緩程度超出預期。報告公布後，市場預期年底前聯準會將降息50個基本點。

美國第2季GDP成長率達3%，優於預期，部分原因是進出口表現改善，個人消費也略有成長。

景順解讀：雖然美國經濟尚未出現衰退訊號，但確實正在放緩，聯準會將密切關注勞動市場表現。若未來幾個月的數據持續呈現此趨勢，不排除更多委員（甚至全體）支持在2025年降息一至兩次。