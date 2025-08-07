快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

MSCI Inc.（紐約證券交易所：MSCI）推出兩項全新數據與分析解決方案—私募資產與交易指標（Private Asset and Deal Metrics）及 Real Capital Analytics房地產基金分析工具（RCA Funds），旨在為普通合夥人（GP）提供更深入的行業洞察、提升與投資者互動溝通的能力，並助力在私募資產與商業房地產市場制定更高效的資本募集與配置策略。

私募資產與交易指標（Private Asset and Deal Metrics）基於逾2.6萬項私募股權併購交易構成、涵蓋私營公司及交易層面數據，這些交易的淨資產價值高達2兆美元1。GP可運用該方案作為基準進行業績對比、核實投資主題，從而更有信心地與有限合夥人（LP）展開溝通。

RCA房地產基金分析工具（RCA Funds）提供機構房地產基金的全球洞察，覆蓋超過1,600多家GP、逾800家LP的商業房地產信息，以及超過8,000多檔房地產基金的數據。該解決方案通過提供有關LP投資標準的深入洞察，助力GP募集資金，並通過提供透明的基金業績表現，協助完善報告披露，藉此強化投資者關係。

MSCI近期發布的《普通合夥人調查》顯示，超過一半受訪者認為在尋找有吸引力的交易標的時面臨困難，而三分之一的受訪者則將募資和資金流動列為最大挑戰。面對當前複雜且競爭日益激烈的環境，新推出的兩項解決方案旨在填補資本投資周期當中數據透明度、業績基準比較及決策能力等方面的關鍵缺口。

MSCI私募資產主管Luke Flemmer表示：「在當前充滿挑戰的市場環境中，GP的營運壓力與日俱增。他們不僅面臨愈發激烈的資本及交易競爭，還需應對來自投資者和監管機構日益嚴格的審查。我們希望提供讓GP能更清晰地彰顯自身價值的解決方案，提高營運效率與透明度，並強化投資者參與。我們致力於打造一套強大且可規模化的工具、分析方法及機構級洞察，助力客戶取得成功，並提升整體私募市場的透明度。」

MSCI持續推出創新及技術驅動的解決方案，以滿足各類私募市場從業者的需求，而這些新產品的推出進一步彰顯公司對於支持GP的長期承諾，也擴展MSCI專為GP打造的產品系列，其中包括私募資本洞察（Private Capital Intel），該產品廣泛涵蓋直接由LP提供的大量歷史數據，讓客戶可以根據業內最大規模的私募資本數據庫之一對業績進行基準測試。此外，MSCI近期還與Intapp達成合作協議，旨在提供更深刻的私募資本市場洞察。

MSCI 推出面向普通合夥人的全新解決方案 推進私募市場戰略布局

