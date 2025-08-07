凱利投資衰退風險儀表板：留意就業市場 放緩與估值過高風險

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共12項美國經濟指標，7月數據顯示，營建許可、失業金申請、零售銷售、薪資成長、商品、卡車運輸、信用利差、貨幣供給維持在「擴張」的綠燈，利潤率、殖利率曲線維持在「謹慎」的黃燈，就業信心、ISM新訂單維持在「衰退」的紅燈，整體燈號連續14個月亮出「擴張」的綠燈。

富蘭克林證券投顧表示，美國8/1新對等關稅出爐，加上5~7月就業數據不佳引發川普撤換美國勞工統計局(BLS)局長、聯準會理事庫格勒意外辭職等消息，增添市場不安情緒，隨時序進入8月與9月，向來是一年內美股表現較溫吞的時期，而半導體與藥品關稅也即將揭曉，也可能提高市場不確定性，所幸川普政府仍保留與各國談判空間，預期第3季美國經濟將短暫放緩但不至於陷入衰退，第4季經濟動能可望隨減稅政策發酵而逐步回升，伴隨聯準會有望降息，全球風險性資產短線震盪無礙長多格局，建議採取全球化配置掌握多元契機，核心配置首選平衡型基金、複合債及非投資等級債券型基金；股市持續看好長線趨勢正向的科技及創新科技產業，非美元資產看好全球債券型基金、日本及印度股票型基金，納入日圓避險、澳幣避險及歐元資產，並以5%~10%配置黃金產業型基金，提高投組多樣性。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞‧修茲表示，川普宣布一系列貿易協議，還公布許多尚未簽署協議的國家的關稅，而中國大陸和墨西哥則達成關稅「休戰」，目前平均有效關稅稅率達到17%，重要的是「貿易新常態」正在形成，未來關稅將落在10%至25%，轉運產品關稅將更高，整體來看，提高關稅將減緩美國經濟增長並推高通膨，但目前仍不認為會導致經濟衰退。隨著關稅不確定性降低，對企業、消費者、金融市場帶來壓力也正在減弱，加上減稅措施與《大而美法案》帶來財政刺激，企業動物精神有望在秋季回升，因業界領袖如今能執行擱置的招聘和資本支出決策。

不過，傑佛瑞‧修茲也稱，未來兩個最大風險是就業市場進一步放緩與股票估值上升，關於前者，數據顯示7月僅新增7.3萬個非農就業機會，5月與6月也大幅下修，讓各界大感意外，儘管先前認為在政府效率部(DOGE)裁員、人口老化、移民減少影響下，每月新增就業低於10萬個可能是「新常態」，但沒料到就業市場會這麼快放緩到此程度，這也代表未來對就業數據失望的程度幾乎沒有緩衝，在就業創造速度停滯不前、關稅逆風即將到來下，若後續就業數據轉為負增長，勢將加劇經濟衰退的疑慮。

關於股票估值上升，儘管與歷史相比，當前美股估值「過高」，但有許多理由相信未來幾年估值仍將保持高位，不過，鑑於預計未來12個月經濟與企業獲利可能會加速成長，若美股出現回調，長期投資人可透過資金配置來應對修正行情，從而在未來獲取回報。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾指出，雖預計關稅政策將在未來幾個月再次成為頭條且可能造成短期混亂，但最終結果可能不會像人們擔心的那麼嚴重；此外，隨最近通過《大而美法案》，2025下半年市場將更關注川普2.0政策議程的潛在長期結構性利益，法案將透過稅改、放鬆管制來刺激經濟成長。持續樂觀看待科技股，隨企業採用AI來降低成本、提高生產力，相信成長和獲利機會將擴大，此外，受美國製造業回流、電氣化、基礎設施投資等趨勢推動，工業股也存在巨大機會，在醫療保健領域上，儘管近期該產業陷入困境，但仍看好前景，廣泛的創新(如：基因組學、機器人技術、個人化醫療)、有意義的人口結構變化支持此一信心，醫療保健領域有望提供成長與穩定的獨特結合。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森•柯堤斯表示，AI生產力革命進行中，AI代理就像人類一樣能追求目標並克服在追求目標的過程中遇到的難題和挑戰，最終達到目標，科技領域儘管已經反映一部份獲利提升機會，但尚未得到合理定價的是從AI中獲得的效率提升；此外，光透過科技、基礎設施股票來捕捉AI投資潛力可能會錯失更大的機會，更廣泛的市場並未捕捉到AI應用於科技之外領域時所帶來的效率提升與創新浪潮，事實上，目前市場持續嚴重錯估AI的潛在價值創造能力。