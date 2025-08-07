油價連五天收黑、探八周低點 聚焦美俄談判 金價收跌

國際油價周三（6日）連續第五天下跌，寫下自1月以來最長連跌走勢，因投資人將焦點從美國制裁俄羅斯原油買家，轉向美國總統川普為結束俄羅斯與烏克蘭戰爭所推動的外交行動；金價周三小幅下跌，止住了之前幾天的連續上漲走勢。

油價跌逾1%

布蘭特原油10月期貨6日收盤下跌1.1%，至每桶66.89美元，收在6月10日以來最低；紐約西德州中級原油（WTI）9月期貨下跌1.2%，結算價每桶64.35美元，為6月初以來最低收盤價。

川普在周三宣布將對印度商品的關稅加倍至50%，理由是該國持續購買俄羅斯能源，該措施將在三周內生效。不過，美國目前尚未對另一主要俄油進口國中國大陸採取類似行動。

在外交方面，川普表示他「非常有可能」很快與俄羅斯總統普丁與烏克蘭總統澤倫斯基會面，再次嘗試斡旋兩國達成和平。他說，他的特使在與普丁的會晤中取得了「巨大進展」，而華盛頓正繼續準備在周五實施二級制裁。他也表示將針對俄油購買祭出「更多制裁」，但未提供具體細節。

川普威脅說，如果不採取行動結束烏克蘭戰爭，將對莫斯科實施更多制裁，「每個人都同意這場戰爭必須結束，我們將在未來幾天和幾周內為此而努力」。

原油價格在8月大幅下滑，此前已連續三個月上漲。交易人士正因應市場可能出現的供過於求而調整部位，主因是OPEC+將先前減產的數百萬桶產能重新釋回市場。此外，也有擔憂認為，隨著川普擴大貿易關稅政策影響全球經濟成長，能源消費需求可能會放緩。

金價小幅收跌

金價周三下跌，投資人在上一交易日金價觸及近兩周最高後獲利了結，同時市場焦點轉向川普即將公布的聯準會主席提名。

現貨金價下跌0.33%，報每英兩3,369.33美元。美國黃金期貨結算價持平於3,433.4美元。

High Ridge Futures 金屬交易主管David Meger表示：「我們認為這是一種回檔……在經濟消息較少的時期，在近期上漲後出現一些獲利了結，避險需求也略有減弱。」

現貨白銀漲0.1%，至每英兩37.88美元。白金漲0.9%， 至1,332.26美元。鈀金跌2.7%，至1,143.52美元，稍早觸及7月10日以來最低。

Meger表示：「對俄羅斯制裁的擔憂是過去幾周支撐白金和鈀金價格的因素之一。」