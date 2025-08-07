Fed三官員憂美勞動市場 釋9月降息訊號

三位聯準會官員周三表達對美國勞動市場的擔憂，他們的談話釋出9月可能啟動降息的訊號。

舊金山聯準銀行總裁戴利指出，決策官員「未來幾個月」很可能需要調整利率，以防就業狀況進一步惡化。

她在阿拉斯加安克拉治一場活動中說：「勞動市場已經趨緩，再惡化不是好事。這意味我們可能需要在未來幾個月調整政策。」

在她之前，聯準會理事庫克在波士頓針對7月就業報告發表看法，那份報告包含過去三個月數據的大幅下修。她惷出，此類修正「某種程度反映經濟轉折點的典型特徵」。

同日，明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里也對多項經濟數據顯示經放緩表示擔憂。

他接受CNBC訪問時說：「經濟正在降溫。短期內，開始調整聯邦資金利率可能是適當舉措。」他指的是央行基準利率。

他補充說，他仍預期聯準會在2025年底前降息兩次。

上周公布的數據顯示，就業市場過去幾個月明顯降溫。根據美國勞工統計局，7月新增就業是低於預期的7.3萬人，而前兩個月數據合計下修近26萬人。失業率則從6月的4.1%微升至4.2%。

戴利強調，調整利率是有助於讓政策更符合聯準會在控制通膨與穩定就業兩大任務目標的風險平衡，目前兩者「大致平衡」。

不過，她也說，要將通膨徹底壓回2%目標水準仍需努力。近期關稅雖可能推升物價，但效應可能不至於持久到需要央行特別做出反應。

本周稍早，她曾透露，今年降息兩次可能是合適的，但也可能超過兩次。

聯準會下次開會是9月，在那之後，今年還將召開兩次政策會議。