台積電ADR小幅收跌 聯電跌幅達1%
台股ADR周三（6日）收跌，台積電ADR收盤下跌0.47%，報每股231.37美元，換算並折合台幣後為每股1,386.46元，較台北交易股票溢價率為23.24%。
不過，台積電ADR在收盤後交易時段大幅波動，先跌後漲。美國總統川普同日在美股收盤後宣布，他將對半導體和晶片徵收100%的關稅，但會排除那些正在美國生產或承諾建廠的企業。消息出爐後，台積電ADR盤後股價一度下跌超過1%，但稍後上漲3%。
道瓊工業指數6日收漲81.38點，漲幅0.18%，報44,193.12 點；標普500指數上漲45.87點，漲幅0.73%，報 6,345.06點；那斯達克指數上漲252.87點，報21,169.42點，漲幅1.21%。
費城半導體指數下跌11.39點，跌幅0.2%，報5,550.30點。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 145.62 -0.10 145.00 0.42
中華電 CHT 134.41 -0.42 132.50 1.44
台積電 TSM 1,386.46 -0.47 1,125.00 23.24
聯電 UMC 40.39 -1.03 40.70 -0.76
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言