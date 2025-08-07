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川普喊進口半導體100％關稅…台積電美國廠豁免！盤後ADR瞬間V型反彈

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台積電ADR小幅收跌 聯電跌幅達1%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台股ADR周三（6日）收跌，台積電ADR收盤下跌0.47%，報每股231.37美元，。記者余承翰攝影／聯合報系資料照片
台股ADR周三（6日）收跌，台積電ADR收盤下跌0.47%，報每股231.37美元，。記者余承翰攝影／聯合報系資料照片

台股ADR周三（6日）收跌，台積電ADR收盤下跌0.47%，報每股231.37美元，換算並折合台幣後為每股1,386.46元，較台北交易股票溢價率為23.24%。

不過，台積電ADR在收盤後交易時段大幅波動，先跌後漲。美國總統川普同日在美股收盤後宣布，他將對半導體和晶片徵收100%的關稅，但會排除那些正在美國生產或承諾建廠的企業。消息出爐後，台積電ADR盤後股價一度下跌超過1%，但稍後上漲3%。

道瓊工業指數6日收漲81.38點，漲幅0.18%，報44,193.12 點；標普500指數上漲45.87點，漲幅0.73%，報 6,345.06點；那斯達克指數上漲252.87點，報21,169.42點，漲幅1.21%。

費城半導體指數下跌11.39點，跌幅0.2%，報5,550.30點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 145.62 -0.10 145.00 0.42

中華電 CHT 134.41 -0.42 132.50 1.44

台積電 TSM 1,386.46 -0.47 1,125.00 23.24

聯電 UMC 40.39 -1.03 40.70 -0.76

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台股 指數 台積電

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