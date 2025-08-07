美股收盤／三大指數收紅 蘋果大漲5%、企業財報有利多

美國股市三大指數周三（6日）收紅，那斯達克指數勁揚超過1%，蘋果公司在承諾國內製造的消息傳出後上漲，且一些企業發布了樂觀的財報。

道瓊工業指數6日收漲81.38點，漲幅0.18%，報44,193.12 點；標普500指數上漲45.87點，漲幅0.73%，報 6,345.06點；那斯達克指數上漲252.87點，報21,169.42點，漲幅1.21%。

蘋果大漲5.1%，為三大股指帶來最大提振，此前白宮官員表示蘋果將宣布1,000億美元國內製造業計畫。

麥當勞股價勁揚3%，此前公布的全球銷售超出預期。雲端網絡業者Arista Networks預測的本季營收高於預期，股價大漲17.5%。

CFRA Research首席投資策略師史托沃（Sam Stovall）表示：「企業獲利繼續優於預期。」他說，儘管關稅存在不確定性，但投資人顯人對短期前景持樂觀態度。

盈透證券的Jose Torres表示：「今天市場風險偏好顯著上升，投資者將注意力從動盪的貿易局勢和疲弱的經濟數據轉向強勁的企業獲利。」

目前，標普500指數成分股企業中約有400家已經公布第2季財報。約80%的企業獲利超出分析師的預期，過去四個季度超預期的平均比率為76%。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，分析師預期單季獲利將成長 12.1%，7月初時預期的增幅為5.8%。

美國總統川普周三宣布對印度商品額外加徵25%的關稅，理由是印度仍在進口俄羅斯石油。

對聯準會9月降息的預期升溫，也對股市構成利多因素。上周的美國就業報告顯示，就業成長放緩，且前幾個月的數據遭下修。

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里周三表示，聯準會可能需要在近期降息以因應經濟放緩局面。舊金山聯準銀行總裁戴利表示，決策者未來幾個月可能需要調整利率，以避免勞動力市場進一步走弱。

根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，市場認為聯準會9月至少降息1碼的可能性為95.2%，這高於前一交易日的92.9%，以及一周前的46.7%。

不過晶片業者超微（AMD）和AI伺服器業者美超微（Super Micro）逆勢走跌，分別下跌6.4%和18.3%，兩家公司公布的資料中心業務業績令人失望。

迪士尼上季財報表現強勁，且上調全年預測，但股價下跌2.7%。