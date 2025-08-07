蘋果宣布額外投資美國 川普：總額達6000億美元

美國總統川普6日宣布蘋果公司將額外投資1000億美元，預計增加在美國生產製造，以迴避川普政府的關稅政策。

白宮指出，蘋果公司的投資計畫是重大加速擴大在美國生產製造的計畫；蘋果公司在此之前已經承諾在接下來的4年裡投資美國5000億美元，包括在德州建立一座大型的人工智慧伺服器工廠；這項額外的投資計畫，讓蘋果公司承諾的投資總額增至6000億美元。

白宮表示，這項投資計畫對美國的製造業是另一大勝利，不但有助於關鍵零件回到美國生產，也保護美國的經濟和國家安全。

此外，川普近期也宣布，預計在下周宣布半導體產業關稅。