「財星雜誌」全球百大商界人士 黃仁勳擠下馬斯克奪冠

美國「財星雜誌」近日公布全球百大最具影響力商界人士名單，輝達執行長黃仁勳擠下去年榜首馬斯克躍居第1，超微（AMD）執行長蘇姿丰、台積電董事長魏哲家也都榜上有名。

這是「財星雜誌」（Fortune）第2次公布百大最具影響力商界人士名單，名單涵蓋金融、科技、零售和汽車等全球28個產業，其中有19位女性入榜，包括埃森哲（Accenture）執行長史威特（Julie Sweet, 第11名）、花旗集團（Citigroup）執行長佛瑞塞（JaneFraser, 第12名）、超微半導體董事長暨執行長蘇姿丰（第14名）和西班牙國際銀行（Banco Santander）總裁波丁（Ana Patricia Botin, 第20名）。

今年「財星」列出的商界最具影響力人士前十名依序為：黃仁勳、微軟執行長納德拉（Satya Nadella）、科技巨擘Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（ElonMusk）、比亞迪總裁王傳福、Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）、華為創辦人任正非、聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI執行長阿特曼（SamAltman）、摩根大通集團（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）、通用汽車執行長巴拉（MaryBarra）。

在黃仁勳領導下，輝達（NVIDIA）受益於人工智慧（AI）晶片需求激增，成為首家市值突破4兆美元的公司，這一里程碑凸顯輝達在生成式AI熱潮中的關鍵地位。

輝達確實面臨其他公司的競爭，但正如「財星」所說，「目前還沒有哪家公司能對輝達的主導地位構成真正的威脅」。

台積電董事長暨總裁魏哲家則排名40。