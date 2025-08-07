「財星雜誌」全球百大商界人士 黃仁勳擠下馬斯克奪冠

中央社／ 紐約6日綜合外電報導
輝達執行長黃仁勳。路透
輝達執行長黃仁勳。路透

美國「財星雜誌」近日公布全球百大最具影響力商界人士名單，輝達執行長黃仁勳擠下去年榜首馬斯克躍居第1，超微（AMD）執行長蘇姿丰台積電董事長魏哲家也都榜上有名。

這是「財星雜誌」（Fortune）第2次公布百大最具影響力商界人士名單，名單涵蓋金融、科技、零售和汽車等全球28個產業，其中有19位女性入榜，包括埃森哲（Accenture）執行長史威特（Julie Sweet, 第11名）、花旗集團（Citigroup）執行長佛瑞塞（JaneFraser, 第12名）、超微半導體董事長暨執行長蘇姿丰（第14名）和西班牙國際銀行（Banco Santander）總裁波丁（Ana Patricia Botin, 第20名）。

今年「財星」列出的商界最具影響力人士前十名依序為：黃仁勳、微軟執行長納德拉（Satya Nadella）、科技巨擘Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（ElonMusk）、比亞迪總裁王傳福、Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）、華為創辦人任正非、聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI執行長阿特曼（SamAltman）、摩根大通集團（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）、通用汽車執行長巴拉（MaryBarra）。

在黃仁勳領導下，輝達（NVIDIA）受益於人工智慧（AI）晶片需求激增，成為首家市值突破4兆美元的公司，這一里程碑凸顯輝達在生成式AI熱潮中的關鍵地位。

輝達確實面臨其他公司的競爭，但正如「財星」所說，「目前還沒有哪家公司能對輝達的主導地位構成真正的威脅」。

台積電董事長暨總裁魏哲家則排名40。

輝達 馬斯克 台積電 蘇姿丰 黃仁勳

延伸閱讀

馬斯克表態挺川普後 特斯拉品牌忠誠度崩跌

黃仁勳、賈伯斯靠它成功 川普、馬斯克因此失控：「創辦人心態」是福或禍？

川普爆曾想分拆Nvidia但「做得太棒」 黃仁勳台下比讚

腦中只有工作！黃仁勳全年無休 連電影看完都記不得情節

相關新聞

經濟已死？這國不滿遭川普狠酸 怒反擊「我們對全球貢獻大於美國」

印度央行（RBI）總裁馬爾霍特拉（Sanjay Malhotra）表示，印度對全球經濟成長的貢獻大於美國，以此回擊川普日...

再加碼！川普今將宣布蘋果「投資千億美元設廠美國」 白宮稱製造業勝利

白宮6日發布新聞稿表示，川普預定今天宣布，蘋果將承諾加碼投資1,000億美元在國內製造。

富爸爸作者清崎：「這種資產」是天才般發明 人人輕鬆成百萬富翁

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎6日在X發文盛讚比特幣，表示這種全球最大的加密貨幣是設計非常精妙的資產，只要持有它...

「財星雜誌」全球百大商界人士 黃仁勳擠下馬斯克奪冠

美國「財星雜誌」近日公布全球百大最具影響力商界人士名單，輝達執行長黃仁勳擠下去年榜首馬斯克躍居第1，超微（AMD）執行長...

川普政策惡搞經濟 為何美股不跌？克魯曼3點解析釋疑

大多數經濟學家認為，美國總統川普正採取自殘式經濟政策，必將打擊美國經濟。問題是，如果川普2.0政策果真那麼糟，美股為何還...

美股早盤／指數遊走平盤…美超微、AMD財報重挫股價 僅輝達走高

投資人評估最新出爐的企業財報，美股6日早盤三大指數在平盤上下移動，道瓊工業指數早盤跌0.02%，標普500指數漲0.2%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。