蘋果美國製造大加碼 避免iPhone面臨懲罰性關稅

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
蘋果將承諾加碼投資1,000億美元在國內製造，使得蘋果承諾投資美國的金額累計達6,000億美元。路透
蘋果將承諾加碼投資1,000億美元在國內製造，使得蘋果承諾投資美國的金額累計達6,000億美元。路透

白宮6日發布新聞稿表示，美國總統川普預計將在同日稍晚宣布，蘋果將承諾加碼投資1,000億美元在國內製造，使得蘋果承諾投資美國的金額累計達6,000億美元。業界解讀，這是蘋果為了避免iPhone面臨懲罰性關稅而做的最新努力。

蘋果股價6日早盤應聲開高走高，早盤漲逾3%。法人指出，蘋果若能讓iPhone避開懲罰性關稅，有助後續美國市場銷售，供應鏈廠商包括鴻海（2317）、台積電與大立光等，有機會受惠。

白宮發言人羅傑斯表示：「川普總統的美國優先經濟主張已確保數兆美元的投資，將能支撐美國的就業，提振美國的商業。今天和蘋果的宣布將是我國製造業的另一項勝利，將同時幫助重要零組件的回流生產，保護美國的經濟和國家安全。」

白宮官員表示，這次的宣布將包含一項旨在把更多蘋果供應鏈遷至美國的新製造計畫，以朝向在美國國內生產更多的重要零組件。蘋果執行長庫克預計也將出席發布會。

同日稍早，白宮國家經濟委員會主任哈塞特也預告，蘋果6日可能會宣布一項投資。

哈塞特接受福斯財經網專訪時表示：「他們正大批往美國移動。我們已得到要在這裡建造新廠的承諾，（投資額達到）好幾兆美元。事實上，我們很可能今天就會看到蘋果宣布一個（建廠承諾）。」

蘋果今年2月已表示，未來四年將斥資5,000億美元投資美國，包括在德州建造一座AI伺服器的巨型工廠，在全美增加約2萬個研發工作。白宮表示，這次的宣布將使蘋果累積承諾的投資金額達到6,000億美元。

美國 蘋果供應鏈

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