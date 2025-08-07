飆股美超微落魄...三個原因

全球雲端服務供應商（CSP）資本支出續飆、主權AI也如火如荼推進中，加上AI浪潮驅動CoreWeave等新興雲端供應商崛起，市場對AI伺服器的需求持續火熱之際，昔日受市場追捧、成為美股飆股指標的美超微表現卻相形失色，主要受到競爭愈趨激烈、利潤壓力升高，以及產品組合等因素影響。

業界指出，AI伺服器需求高張，當下市場競爭卻比去年更加激烈，從戴爾不惜以更低的利潤率，確保拿下億萬富豪馬斯克旗下AI新創公司xAI的AI伺服器大單，可見一斑，隨著競爭帶來產品降價壓力，將壓縮美超微的利潤空間。

從兩大伺服器品牌廠來看，戴爾與慧與科技產品組合較多元，戴爾除伺服器外，還包括PC、網路及儲存等產品，今年以來更強化網路與儲存產品銷售，以維持合理的獲利水準。慧與科技則提供企業級的軟體和混合雲解決方案，利潤空間遠高於單純的硬體銷售。

相較之下，美超微產品組合高度集中於伺服器，特別是高成長的AI伺服器領域。在市場需求旺盛時，營收可呈現爆發式成長，然而，一旦市場競爭加劇或關鍵零組件成本上升，獲利能力會受到直接衝擊，導致毛利率大幅波動。

業界分析，進入輝達GB200伺服器時代，輝達產品在物料清單中的占比愈來愈高，從伺服器主機板到網路設備等核心技術，都掌握在輝達手中，壓縮供應商利潤空間，也將進一步使美超微面臨更大壓力。