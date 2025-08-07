聽新聞
0:00 / 0:00
飆股美超微落魄...三個原因
全球雲端服務供應商（CSP）資本支出續飆、主權AI也如火如荼推進中，加上AI浪潮驅動CoreWeave等新興雲端供應商崛起，市場對AI伺服器的需求持續火熱之際，昔日受市場追捧、成為美股飆股指標的美超微表現卻相形失色，主要受到競爭愈趨激烈、利潤壓力升高，以及產品組合等因素影響。
業界指出，AI伺服器需求高張，當下市場競爭卻比去年更加激烈，從戴爾不惜以更低的利潤率，確保拿下億萬富豪馬斯克旗下AI新創公司xAI的AI伺服器大單，可見一斑，隨著競爭帶來產品降價壓力，將壓縮美超微的利潤空間。
從兩大伺服器品牌廠來看，戴爾與慧與科技產品組合較多元，戴爾除伺服器外，還包括PC、網路及儲存等產品，今年以來更強化網路與儲存產品銷售，以維持合理的獲利水準。慧與科技則提供企業級的軟體和混合雲解決方案，利潤空間遠高於單純的硬體銷售。
相較之下，美超微產品組合高度集中於伺服器，特別是高成長的AI伺服器領域。在市場需求旺盛時，營收可呈現爆發式成長，然而，一旦市場競爭加劇或關鍵零組件成本上升，獲利能力會受到直接衝擊，導致毛利率大幅波動。
業界分析，進入輝達GB200伺服器時代，輝達產品在物料清單中的占比愈來愈高，從伺服器主機板到網路設備等核心技術，都掌握在輝達手中，壓縮供應商利潤空間，也將進一步使美超微面臨更大壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言