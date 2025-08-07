聽新聞
0:00 / 0:00

飆股美超微落魄...三個原因

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

全球雲端服務供應商（CSP）資本支出續飆、主權AI也如火如荼推進中，加上AI浪潮驅動CoreWeave等新興雲端供應商崛起，市場對AI伺服器的需求持續火熱之際，昔日受市場追捧、成為美股飆股指標的美超微表現卻相形失色，主要受到競爭愈趨激烈、利潤壓力升高，以及產品組合等因素影響。

業界指出，AI伺服器需求高張，當下市場競爭卻比去年更加激烈，從戴爾不惜以更低的利潤率，確保拿下億萬富豪馬斯克旗下AI新創公司xAI的AI伺服器大單，可見一斑，隨著競爭帶來產品降價壓力，將壓縮美超微的利潤空間。

從兩大伺服器品牌廠來看，戴爾與慧與科技產品組合較多元，戴爾除伺服器外，還包括PC、網路及儲存等產品，今年以來更強化網路與儲存產品銷售，以維持合理的獲利水準。慧與科技則提供企業級的軟體和混合雲解決方案，利潤空間遠高於單純的硬體銷售。

相較之下，美超微產品組合高度集中於伺服器，特別是高成長的AI伺服器領域。在市場需求旺盛時，營收可呈現爆發式成長，然而，一旦市場競爭加劇或關鍵零組件成本上升，獲利能力會受到直接衝擊，導致毛利率大幅波動。

業界分析，進入輝達GB200伺服器時代，輝達產品在物料清單中的占比愈來愈高，從伺服器主機板到網路設備等核心技術，都掌握在輝達手中，壓縮供應商利潤空間，也將進一步使美超微面臨更大壓力。

AI 超微 伺服器

延伸閱讀

ChatGPT 升級 透露 GPT-5本周亮相 鴻海、廣達等受惠

馬斯克衝刺AI 光通訊廠跟著吃香喝辣

馬斯克表態挺川普後 特斯拉品牌忠誠度崩跌

東南亞犯罪集團用星鏈詐騙 美議員籲馬斯克阻擋

相關新聞

經濟已死？這國不滿遭川普狠酸 怒反擊「我們對全球貢獻大於美國」

印度央行（RBI）總裁馬爾霍特拉（Sanjay Malhotra）表示，印度對全球經濟成長的貢獻大於美國，以此回擊川普日...

再加碼！川普今將宣布蘋果「投資千億美元設廠美國」 白宮稱製造業勝利

白宮6日發布新聞稿表示，川普預定今天宣布，蘋果將承諾加碼投資1,000億美元在國內製造。

富爸爸作者清崎：「這種資產」是天才般發明 人人輕鬆成百萬富翁

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎6日在X發文盛讚比特幣，表示這種全球最大的加密貨幣是設計非常精妙的資產，只要持有它...

「財星雜誌」全球百大商界人士 黃仁勳擠下馬斯克奪冠

美國「財星雜誌」近日公布全球百大最具影響力商界人士名單，輝達執行長黃仁勳擠下去年榜首馬斯克躍居第1，超微（AMD）執行長...

川普政策惡搞經濟 為何美股不跌？克魯曼3點解析釋疑

大多數經濟學家認為，美國總統川普正採取自殘式經濟政策，必將打擊美國經濟。問題是，如果川普2.0政策果真那麼糟，美股為何還...

美股早盤／指數遊走平盤…美超微、AMD財報重挫股價 僅輝達走高

投資人評估最新出爐的企業財報，美股6日早盤三大指數在平盤上下移動，道瓊工業指數早盤跌0.02%，標普500指數漲0.2%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。