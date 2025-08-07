OpenAI 估值衝5,000億美元

人工智慧（AI）業者OpenAI動作頻頻，據傳擬允許員工售股，估值可望上看5,000億美元。該公司同時發布「開放權重」（open-weight）AI模型，企圖抵擋DeepSeek等陸企的競爭。

知情人士透露，OpenAI正就股票二次出售展開初步商討，將允許現任和前任員工賣出持股，藉此留住人才，並籌募數十億美元資金。若交易成真，該公司估值將激增至5,000億美元。

OpenAI並在5日發布兩款開放權重AI模型，為該公司2019年推出GPT-2以來，首次有此類產品問世。這兩款模型名為GPT-oss-120b、GPT-oss-20b，只能生成文字，無法產出圖像和影片，可用來撰寫程式碼、且能替用戶上網搜尋資訊。

開放權重的AI模型是指，公開訓練過程中改善輸出與預測的參數。開放權重能提供更多透明度與控制，但與開源模型不同。開源是原始碼全部公布，以供外界使用與修改。

OpenAI模型多採封閉系統，即軟體由開發商控制，用戶無法修改。該公司一如許多美國同業，保衛自家的訓練資料，並聚焦於讓最強大模型收取更高費用，以抵銷高昂開發費用。

但大陸AI系統如DeepSeek、阿里巴巴的通義千問等，協助中方在開源AI技術超越美國，並點燃開發商的龐大需求。