華為AI架構開源 叫陣輝達 拚實現科技自主

華為輪值董事長徐直軍昨（6）日宣布，將旗下昇騰（Ascend）AI處理器核心軟體平台CANN將全面開源（開放原始碼）。外界認為，這是加強與輝達CUDA架構競爭，凸顯中國大陸擺脫西方晶片製造商依賴、實現科技自主的關鍵步驟之一，但要追趕上輝達CUDA，仍需要很長的時間。

CANN是華為主導的神經網路異構計算架構，是把上層AI訓練框架（如PyTorch、TensorFlow等）和底層昇騰AI晶片連接起來的橋梁，能幫助開發者打造適用於華為昇騰AI晶片的應用。

華為開源CANN的決定，也是為自主研發的軟體工具包提供一個加速普及的途徑，這同時也符合大陸希望在晶片產業上，實現自給自足的國家戰略。在特定環境下，華為昇騰晶片的性能已能與輝達最新的Blackwell B系列GPU抗衡。

快科技報導，徐直軍在北京召開的昇騰計算產業發展峰會上強調，華為AI戰略的核心是算力，並堅持昇騰硬體變現。與會代表和華為共同發起「CANN開源開放生態共建倡議」，共探AI邊界，共建昇騰生態。

華為將CANN開源，有助於加速開發者創新，並改善昇騰AI GPU的可用性。目前華為已與大陸的主要AI企業、商業夥伴、大學與研究機構進行討論，推動打造開源的昇騰生態系。

外界認為，此舉能擺脫對英特爾AI晶片與CUDA生態系統依賴，鼓勵更多開發者投入昇騰AI GPU軟體建置。

長期以來，輝達憑藉CUDA生態系統將GPU硬體與軟體開發環境緊密結合，在全球AI算力市場占據壟斷地位，且形成一條封閉的「護城河」，其為開發者提供高效程式設計模型與豐富工具庫，吸引全球600多萬名開發者。

因為開發者若想使用CUDA進行開發，必須完全依賴輝達的GPU。儘管曾有ZLUDA等專案試圖透過轉譯層，讓其他GPU廠商也能使用CUDA功能，但大多因輝達的反對而告終。輝達甚至從2024年的CUDA 11.6版本開始，禁止使用這類轉譯層。

然而，華為要追上輝達仍有漫長的路要走。CUDA生態系已發展近20年，持續不斷地更新，成熟度與廣泛的開發者基礎，是華為短期內難以匹敵的巨大優勢。

先前有消息傳出，華為正改變AI晶片設計策略，從特殊應用積體電路（ASIC）轉向通用圖形處理器（GPGPU），同時在軟體端也會重新設計，允許透過中介軟體相容CUDA，也可以將CUDA指令轉換為適用於華為AI晶片的語言。從華為動作看，即使轉向GPGPU晶片，CANN也不會被放棄，而是透過開源開放的方式與行業共建。