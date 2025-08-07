對等關稅低於預期 本田調高全年財測

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

本田汽車6日公布上季財報，因美國調高進口汽車關稅，加上日圓走強，營業利益下滑五成；但美日關稅談判結果出爐，日本關稅低於先前預期，使本田調高全年財測。

本田4-6月的營業利益2,442億日圓（16.6億美元），遠低預期；銷售也下滑1%至5.3兆日圓。本田表示，美國將進口汽車關稅稅率調高至27.5%，拖累營業利益大減1,250億日圓。雖上季財報較預期遜色，本田仍上調年度財測，預估截至2026年3月為止的會計年度，營業利益將達7,000億日圓（47億美元），高於先前預測的5,000億日圓，但低於分析師預期的平均值8,960億日圓。

儘管美國關稅不確定性持續，本田調高財測，顯示審慎樂觀的態度。關稅使日本汽車業者面臨數十億美元損失，但7月美日達成的貿易協議，避免「最壞情境」，川普調整對日關稅至15%。本田也說，關稅已為公司帶來1,250億日圓成本，約相當於8.46億美元是目前汽車業者中損失最鉅者之一。

本田 美國 日本

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