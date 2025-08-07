股神喊退休 波克夏股價大跌

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

「股神」巴菲特領導的波克夏公司（Berkshire Hathaway）近來股價大跌，表現與美股大盤的差距之大，是數十年來罕見，顯示隨著這位高齡94歲的執行長退休日期日益迫近，一些投資人開始脫售持股落袋為安。

巴菲特5月宣布，將把波克夏兵符交給高階執行長亞伯。此後，波克夏A股大跌14%，同時期美股標普500指數漲幅（含股利）達11%。這三個月來兩者表現的差距是1990年以來最大，上一回波克夏表現落後標普指數這麼多，是在新冠肺炎疫情爆發初期，當時投資人大砍持股，首當其衝的是保險和金融股，也就是波克夏的核心持股。

巴菲特領導波克夏60年，將一家財務搖搖欲墜的紡織廠，改造成旗下事業從保險業到天然氣管線都有的龐大投資集團。自從1965年接掌波克夏以來，巴菲特憑買來抱牢、著重價值股的投資策略，獲致的報酬率比標普500指數多出500萬個百分點，形成所謂的「巴菲特溢價」。這種光環或許很難立即傳承給繼任者。

隨著巴菲特掌舵進入倒數計時階段，過去三個月來，波克夏股票賣壓湧現。與此同時，該公司旗下眾多事業持續交出營業利益穩健成長的成績單。第2季BNSF鐵路、幾家公用事業，以及製造、服務和零售部門獲利全面成長；若不計匯損，上季營業利益年增8%。

波克夏A股5月飆上每股812,855美元歷史新高後，便一路走下坡。A股長久來由早年投資波克夏的老股東持有，代代相傳。最近脫售持股的是誰，不得而知。大型機構投資人和避險基金預定本月稍後公布季報，屆時就會揭露持股變動訊息。

波克夏投資視野長達數十年，股東認為光憑過去三個月的股價漲跌，不能公平評斷該公司表現。而且，在5月股東大會前，該股今年漲幅達18.9%，顯示在川普2.0關稅戰炮火隆隆聲中，波克夏股票被視為安全避風港。以股價淨值比計，波克夏股票估值已升到將近1.8倍，是2008年10月來最高。投資人認為，股價已嫌高估，拉回整理不令人意外。

波克夏 巴菲特 投資人

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