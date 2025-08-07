諾和諾德第2季營收增幅大縮減 金雞母減重藥業務遭雙重夾擊

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）上季營收成長幅度縮減至四年最低，顯示其金雞母減重藥業務正面臨禮來藥廠競品與廉價複製調劑版本雙重夾擊。同業輝瑞則因成本削減計畫奏效，上修全年財測。

諾和諾德6日公布第2季財報，營收年增13%，為2021年來最小升幅；上季息稅前盈餘（EBIT）為334.5億丹麥克朗（約52億美元），年增29%。該公司重申預估全年獲利成長8%至14%，但這項財測已在上周從原本的13%至21%大幅下修，為今年第二度調降展望。

在營運遭遇亂流之際，該公司決定重新整頓，撤換長期任職的執行長約根森，由資深主管杜斯塔爾於7日接任。

憑藉熱門減重針劑Wegovy，諾和諾德去年一度登上歐洲市值龍頭，如今卻在至關重要的美國市場遭遇夾擊。患者持續取得Wegovy的廉價複製調劑版本，同時禮來的減重針劑Zepbound也加速搶市。

諾和諾德5月預期，美國食品藥物管理局（FDA）針對Wegovy調劑版本的禁令在5月22日生效後，約100萬名使用GLP-1調劑品的美國病患中，多數人將轉向品牌藥物，並認為調劑行為將於第3季逐步減少。

然而，財務長克努森6日表示，目前仍有逾百萬名美國病患使用GLP-1調劑藥物，且在最新下修的財測中「並未認定調劑行為會在今年減少」。

此外，Wegovy在美國的處方用量已於今年被Zepbound超越，顯示其2021年率先獲准上市的先行優勢，已讓位於晚兩年上市的Zepbound。這一利空導致諾和諾德股價今年累計下跌54%。諾和諾德6日在瑞典股市一度重挫5.8%。

另方面，同業輝瑞5日公布財報，除第2季獲利優於預期外，也將今年調整後獲利預估上修至每股2.9至3.1美元，高於原估的2.8至3.0美元，主因研究與製造部門的成本削減。

輝瑞正面臨新冠藥物銷售下滑與多款關鍵藥品專利到期的壓力。該公司為此啟動大規模削減成本計畫，預計2025年底可淨省45億美元，至2027年底累計省下約72億美元。

美國總統川普要求降低美國處方藥價格，歐盟也即將對進口藥品課徵15%關稅，使製藥業面臨沉重壓力。瑞穗銀行分析師霍茲表示，輝瑞的財測還算樂觀，鑒於製藥業正面臨多年來最嚴峻的挑戰，「其展望還不錯」。