美國車難打進日本市場

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

美國總統川普日前宣布重大貿易勝利，日本同意放寬對美國汽車的進口限制，結束多年來令他耿耿於懷的「不對等市場」。然而，紐約時報分析，即使消除貿易壁壘，基於道路條件、消費習慣、產品設計等等因素，美系品牌仍難打進日本市場。

日本同意在美投資數千億美元，以換取輸美商品關稅全面降至15%，但川普還熱衷於另一項讓步。他在社群媒體發文表示，「日本將向汽車和卡車在內的貿易開放他們的國家」，允許美國車若符合日本獨有的安全標準與測試，即可進口。

他上周與南韓也達成類似協議，美國汽車和卡車將可進口南韓，免徵關稅。川普強調，這象徵美國對外貿易終於獲得公平對待。

不過，前通用高層、現任日本中央大學教授木村剛直言，美國車在日本賣不好，「從來不是因為貿易壁壘」。

日本街道狹小，多數車主偏好小型、省油車款。相較於豐田、本田等本土品牌提供多樣選擇，美系品牌則主打大型休旅車與卡車。此外，日本是右駕，即使取消額外的標準與要求，美國車仍需改裝，導致成本增加數萬美元，銷量難以大幅翻轉。

彼得森國際經濟研究所資深研究員沃夫指出，川普對美國車在日銷售的執著，延續他一貫「產品導向」的談判策略。沃夫認為，美日貿易協定本來可以商討匯率操縱等更影響深遠的議題，但白宮顯然更看重能在短期內轉化為政治宣傳的具體成果，例如汽車關稅削減、農產品市場准入等「看得見的勝利」。

日本 美國 川普

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