新公司債發行 突破1兆美元

企業正以2020年新冠疫情以來的最快速度發行公司債。主要有三大原因：大量債券即將到期、美國有位難以預測的總統、以及殖利率持續下滑。

今年截至5日，投資級公司債的新債發行總額已突破1兆美元，比去年早一天達到這個里程碑，主要是受到幾件大案的助陣：例如日本電信巨人NTT發行逾110億美元過渡性貸款，瑪氏食品（Mars）為收購食品製造商Kellanova，發行260億美元債券。

本周還有MSCI、戴姆勒卡車（Daimler Truck）等企業，趁著仍相對低廉的借貸成本發行債券。8月下旬通常市場就會出現季節性放緩。

今年有超過1兆美元的公司債即將到期，包括新冠疫情初期聯準會（Fed）將利率降至接近零時，企業所發行的大量5年期債券。企業領導人現在必須因應風險偏好劇變的情況，完成再融資。風險變化通常是因川普政府貿易政策變動而來。

銀行也一直建議企業儘早安排融資需求，以因應下半年可能出現的更多監管與政策變動的不確定性。

6月底，企業與金融機構已發行約9,000億美元的藍籌債，約占摩根大通所預估的全年總量的60%。