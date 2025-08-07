美前財長示警債市風險大 避險基金天王直言猶如「航向岩礁的船」

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
曾在全球金融危機期間擔任美國財政部長的寶森及蓋納，就美國公債市場面臨的風險提出警告，點出美國財政路線難以為繼。 路透
曾在全球金融危機期間擔任美國財政部長的寶森及蓋納，就美國公債市場面臨的風險提出警告，點出美國財政路線難以為繼。 路透

曾在全球金融危機期間擔任美國財政部長的寶森及蓋納，就美國公債市場面臨的風險提出警告，點出美國財政路線難以為繼，以及華府政治體系令人擔憂等潛在威脅。有「避險基金天王」之稱的達里歐也示警，美國債務問題猶如「航向岩礁的船」。

曾在共和黨總統小布希任內擔任財政部長的寶森，5日接受財經媒體CNBC訪問時表示，從聯邦舉債角度來看，美國無法維持當前財政路線。寶森說：「我不知道這是否意味六個月或六年後會碰壁，或隨時可能發生。」

2009年初接替寶森的蓋納則表示，美國10年期公債殖利率目前落在很恰當的水準，反映市場對美國將理性治國有某種程度的基本信心，「但這最終取決於這個體系能否讓收入與支出恢復平衡，讓赤字稍微下降，以及保護讓大家對美國公債有信心的事物，例如法治與聯準會（Fed）的獨立地位。」

寶森並呼籲擬定避免美國公債崩盤的財政應急計畫，該計畫可能涉及推出一連串潛在加稅措施，例如對消費課稅。

蓋納則認為，生產力加速成長可能為美國帶來「一些好運」，因為這會舒緩財政挑戰。

另一方面，寶森和蓋納都認為，關稅將衝擊美國產業。蓋納把關稅視為「侵蝕美國製造業的稅負」，但強調美國經濟能承受關稅衝擊。他並認為川普大幅提高關稅的政策將「難以逆轉」，原因之一是這些政策持續創造收入。

在川普不斷批評Fed主席鮑爾和其他官員未降息之際，寶森及蓋納也強調Fed獨立地位重要性。寶森指出，Fed能否維持獨立地位，攸關外界對美國經濟與美元的信心。

全球規模數一數二大的避險基金橋水（Bridgewater Associates）億萬富豪創辦人達里歐，也在Podcast節目上就美國債務不斷膨脹示警。達里歐表示，目前美國就像一艘「航向岩礁的船」，儘管政治人物能察覺危險，他們卻為船要如何轉彎爭論不休，擔心加稅或削減福利會惹怒選民。

達里歐至少2018年就開始示警債務風險，曾表示債務、政治對立與對外戰爭讓美國面臨「完美風暴」。目前美國債務約37兆美元，過去20年增加兩倍左右，全年利息支出如今約1兆美元。

美國10年期公債殖利率6日盤中上漲逾3個基點，報4.229%，30年期公債殖利率也漲逾3個基點至4.805%。相較之下，美國10年期公債殖利率去年此時還不到4%。投資人對美國財政感到憂心，是公債殖利率走揚原因之一。

美國 財政 公債殖利率

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