亞洲貨櫃海運 好景恐沒了

彭博報導，受惠關稅提前拉貨潮，傳統第3季旺季的運輸需求在第2季就大舉釋出。然而亞洲貨櫃航運市場恐已提前見到獲利高峰，未來幾個月海運市場恐面臨費率急跌壓力，彭博點名包括長榮 （2603）、陽明在內的亞洲航商，全年獲利可能大減逾五成。

貨櫃運量低迷，航商減班保價。全球貨櫃輪龍頭地中海航運（MSC）傳出9月要減班，業內預期，前十大航商都可能跟進，加上貨櫃海運市場8月貨量仍低，不少航商認為可能遞延到下月，因此喊漲附加費（GRI）。

彭博資訊報導，海事顧問機構Drewry集團常務董事兼供應鏈顧問主管達馬斯說，從第3季開始，跨太平洋貨櫃運量即將下滑，只會在2026年第2季見到小幅的季節性反彈，「貨櫃航運市場基本上處在景氣下滑時期，暫時的運價飆漲是由突發事件帶動，而非來自需求面轉強」。

在中國與日本以外，台灣的長榮海運與陽明海運可能會見到全年獲利下滑超過五成；歐洲方面，馬士基與赫伯羅德也預期業績放緩。

達馬斯表示，儘管一些關稅稅率看似對特定國家有利，仍壓抑運價與運量。

全球貨櫃輪市場8月未見到旺季效應，不少船公司都看好遞延效應，已經通知9月要加GRI，而且加價都是高喊，平均每40呎約在2,000-3,000美元。法人分析，能不能順利漲價代表著市場需求旺不旺，成為觀察第4季貨櫃三雄長榮、陽明及萬海營運表現。

國內的物流業者也不諱言的指出，船公司現在的營運策略跟過去完全不同，至於9月GRI能加多少要看9月的真實供、需概況，目前MSC傳出9月要減班，各家業者9月減班效應是關鍵。

捷迅總經理孫鋼銀針對近日市況分析，全球海運經過獲利表現大多頭行情後，現在只要運價低於成本就不想收貨，而且美國近年來跟中國大陸的關係變化太大，貨量已經開始由中國大陸移出來往東南亞市場，隨著整個供應鏈的移轉，東南亞到北美都是滿艙。

孫鋼銀指出，大陸市場仍是全球貨櫃輪貨量回升比較差市場，8月貨量有回升，但還不夠強，8月、9月庫存消化告一個段落，9月要開始準備聖誕節的需求，所以旺季遞延效應，不少船公司都看好遞延效應，已經通知9月要加GRI。

9月喊出GRI加價，平均每40呎約在2,000-3,000美元。不過，東南亞地區的出貨量急起直追，最明顯的取代效應地區就是越南，泰國、馬來西亞及印度也開始出現移轉效應。

孫鋼銀進一步指出，232調查結果可能對短期內會有實質影響，但要看日韓狀況才能判斷，至於下半年海空運市場，主要看關稅狀況，不過他認為由於市場看好AI，下半年航運市場還是樂觀。