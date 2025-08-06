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「末日博士」樂觀看美經濟：科技驅動成長將凌駕川普關稅衝擊

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
紐約大學教授羅比尼，素有「末日博士」之稱，但這回他對美國經濟展望表示樂觀。路透
紐約大學教授羅比尼，素有「末日博士」之稱，但這回他對美國經濟展望表示樂觀。路透

美國總統川普的關稅和移民政策可能推升通膨並壓抑經濟成長，令人擔心美國經濟展望急轉直下，甚至可能陷入衰退。但有「末日博士」之稱的紐約大學教授羅比尼（Nouriel Roubini）這回卻相對樂觀。

羅比尼6日撰文表示，川普2.0的關稅、貿易戰和保護主義措施，加上嚴厲限制移民、大規模遣返無證移工、強推財源無著的赤字支出，並干擾聯準會（Fed）貨幣決策，都可能助長停滯性通膨（stagflation）壓力，導致通膨升高與成長降低。

但他舉出，四股支撐力將確保美國經濟繼續繁榮到2020年代結束。

一、市場紀律、較明理的川普顧問和Fed決策獨立性將占上風，導致川普最具殺傷力的經濟政策轉趨溫和，以致美國經濟今年底前可能出現「成長減退」（低於潛力的成長），但不致於陷入衰退（一連兩季負成長）。

二、民間部門活力充沛，科技進步一日千里提升生產力，將使美國未來成長展望亮麗，蓋過川普政策帶來的陰影。

三、隨著潛在成長率邁向4%，美國公共債務和外債占國內生產毛額（GDP）比率將回穩並降下來。

四、科技驅動長期繁榮，將使投資占GDP百分比走高，以致整體對外逆差可能仍偏高，同時儲蓄率維持相對穩定。這將導致經常帳赤字擴增，但會由股本流入（包括投資組合投資以及外國直接投資）支應。在這種環境下，美元作為全球準備貨幣的地位不至於遭受嚴重挑戰。

因此，羅比尼預期，美國經濟可能持續繁榮到2020年代末，不是拜川普之賜，而是無畏他的政策衝擊。因為美國此刻正處於人類史上一些重大科技創新的震央，將掀起一股巨大的良性總供給震撼，終將推升成長並壓低通膨。

美國 川普

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