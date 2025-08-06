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美股早盤／指數遊走平盤…美超微、AMD財報重挫股價 僅輝達走高

美股早盤／指數遊走平盤…美超微、AMD財報重挫股價 僅輝達走高

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美股6日早盤三大指數遊走平盤。路透社
美股6日早盤三大指數遊走平盤。路透社

投資人評估最新出爐的企業財報，美股6日早盤三大指數在平盤上下移動，道瓊工業指數早盤跌0.02%，標普500指數漲0.2%，那斯達克指數漲0.3%。

費城半導體指數跌0.8%，台積電ADR%挫0.5%，但輝達走高0.2%。

其他科技股方面，超微（AMD）股價早盤重挫6%。AMD上季營收創新高，但資料中心與個人電腦（PC）事業營收及獲利令人失望，經調整後每股盈餘和毛利率年比，均不如預期。

美超微（Super Micro）股價早盤慘跌17%。該公司5日盤後公布上季財報與本季財測，均不如市場預期，且下修全年營收預測，引發外界對銷售和定價壓力的疑慮。

麥當勞股價早盤勁揚2.5%。該公司上季營收和獲利均優於預期，同店銷售創近兩年來最佳表現。Uber上季營收年增18%，超越分析師預期，該公司也核准200億美元庫藏股計畫，但早盤跌2%。

Truist顧問服務公司聯席投資長Keith Lerner指出：「市場只是需要一點時間消化。行情不可能一路直線上揚…但整體而言，我仍認為基本趨勢是正向的」。

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