瑞士再保：洛杉磯野火助長 上半年天災損失5.4兆

瑞士再保險公司（Swiss Re）今天說，洛杉磯野火助長，2025年上半年天災在全球造成的經濟損失高達1350億美元（約新台幣5.4兆元）。

法新社報導，瑞士再保是保險公司的再保險業者，該公司說，2025年上半年的損失高於2024年上半年的1230億美元。

這家總部位於蘇黎世的再保險巨擘估計，今年上半年損失中，獲得保險理賠金額為800億美元，幾乎為過去10年平均值的兩倍（以2025年價格計算）。

瑞士再保表示，1月的洛杉磯大火是到目前為止最大宗的野火保險理賠事件，估計損失達400億美元。

公司說，洛杉磯火災造成的「極度嚴重損失」是因為長時間強風、降雨不足，以及「美國最密集的高價值獨棟住宅區分布」等因素。

瑞士再保表示，野火造成的損失在過去10年急遽上升，原因是全球氣溫上升、乾旱更頻繁和降雨模式變化，再加上郊區不斷擴大、高價資產更集中。

公司說：「多數火災損失來自美國，特別是加州，加州危險地區的擴張最為顯著。」

在2015年之前，與野火有關的保險賠款僅占所有天災理賠值的約1%，但現在已占7%。