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再加碼？白宮稱川普今將宣布 蘋果「投資千億美元在美製造」

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再加碼！川普今將宣布蘋果「投資千億美元設廠美國」 白宮稱製造業勝利

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
白宮6日發布新聞稿表示，總統川普稍晚將和蘋果一起宣布一項投資美國的大計畫。路透社
白宮6日發布新聞稿表示，總統川普稍晚將和蘋果一起宣布一項投資美國的大計畫。路透社

白宮6日發布新聞稿表示，川普預定今天宣布，蘋果將承諾加碼投資1,000億美元在國內製造。

白宮發言人羅傑斯表示：「川普總統的美國優先經濟主張已確保數兆美元的投資，將能支撐美國的就業，提振美國的商業。今天和蘋果的宣布將是我國製造業的另一項勝利，將同時幫助重要零組件的回流生產，和保護美國的經濟和國家安全。」

同日稍早，白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）也預告，蘋果可能會在今天宣布一項投資。

哈塞特接受福斯財經網專訪時表示：「他們正大批往這裡（美國）移動。我們已得到要在這裡建造新廠的承諾，（投資額達到）好幾兆美元。事實上，我們很可能今天就會看到蘋果宣布一個（建廠承諾）。」

蘋果今年2月已表示，未來四年將斥資5,000億美元投資美國，包括在德州建造一座AI伺服器的巨型工廠，在全美增加約2萬個研發工作。

美國 白宮 川普 蘋果 哈塞特

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