富爸爸作者清崎：「這種資產」是天才般發明 人人輕鬆成百萬富翁

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎6日在X發文盛讚比特幣，表示這種全球最大的加密貨幣是設計非常精妙的資產，只要持有它，人人皆可輕鬆成為百萬富翁。

他發文說：「任何人都能成為百萬富翁，我無法想像比特幣已讓致富變得這麼容易。比特幣完全是天才般的資產發明。持有者不必忍受混亂與壓力，只要長抱即可。」

「我的第一桶金來自房地產，但過程相當辛苦，在承受大量風險的同時，也耗費了大量的資金與時間，也經常夜不成眠。」

他隨即以自問自答的形式寫道：「如果你說靠比特幣成為百萬富翁是如此輕易，為何世上仍有數百萬名窮人？」「這是個好問題，我也時常自問。」

他說：「直到我最近稍微研究後，才知道中本聰設計的比特幣是如此高明，投資幾塊錢...設定好...忘了它...如今變成數百萬美元的資產」「這是我賺得最輕鬆的數百萬美元。」

「希望你也同樣好運，請保重。」