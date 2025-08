富爸爸作者清崎：「這種資產」是天才般發明 人人輕鬆成百萬富翁

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎6日在X發文盛讚比特幣,表示這種全球最大的加密貨幣是設計非常精妙的資產,只要持有它,人人皆可輕鬆成為百萬富翁。

他發文說:「任何人都能成為百萬富翁,我無法想像比特幣已讓致富變得這麼容易。比特幣完全是天才般的資產發明。持有者不必忍受混亂與壓力,只要長抱即可。」

「我的第一桶金來自房地產,但過程相當辛苦,在承受大量風險的同時,也耗費了大量的資金與時間,也經常夜不成眠。」

他隨即以自問自答的形式寫道:「如果你說靠比特幣成為百萬富翁是如此輕易,為何世上仍有數百萬名窮人?」「這是個好問題,我也時常自問。」

他說:「直到我最近稍微研究後,才知道中本聰設計的比特幣是如此高明,投資幾塊錢...設定好...忘了它...如今變成數百萬美元的資產」「這是我賺得最輕鬆的數百萬美元。」

「希望你也同樣好運,請保重。」

ANYONE CAN BECOME a MILLIONAiRE: I can’t believe how Bitcoin makes becoming rich so essy.



Bitcoin is Pure Genius asset design. No mess no stress. Just set it and forget it.



I made my first million in real estate. That took hard work, lots of risk, lots of money, lots of…