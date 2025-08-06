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經濟已死？這國不滿遭川普狠酸 怒反擊「我們對全球貢獻大於美國」

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
川普日前批評印度「經濟已死」， 印度央行總裁6日回擊表示，印度對全球經濟成長的貢獻更甚美國。美聯社
川普日前批評印度「經濟已死」， 印度央行總裁6日回擊表示，印度對全球經濟成長的貢獻更甚美國。美聯社

印度央行（RBI）總裁馬爾霍特拉（Sanjay Malhotra）表示，印度對全球經濟成長的貢獻大於美國，以此回擊川普日前批評印度經濟「已死」之說。

彭博資訊報導，馬爾霍特拉在6日的利率政策會議後表示，「我們的經濟成長率很健全」，「經濟產值占全球約18%，大於美國的11%左右。我們的經濟好得很，也將持續進一步改善」。

馬爾霍特拉也援引國際貨幣基金（IMF）最新成長預估。IMF估計，印度今年經濟成長率為6.4%，美國為1.9%。

川普上周表示，印度與俄羅斯的「經濟已死」，5日又揚言在「未來24小時內大幅」提高印度現行的25%輸美關稅稅率，理由是該國具有高貿易壁壘，還向俄羅斯購買原油。

印度央行6日稍早維持基準利率在5.5%不變，因決策官員仍在評估關稅對該國經濟的影響。

印度 美國 川普 關稅 俄羅斯 經濟成長率

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