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亞股多收高 川普關稅抑制降息期待投資人趨謹慎

中央社／ 香港6日綜合外電報導

隨著投資人評估美國總統川普的貿易戰，以及最新數據顯示美國經濟進一步疲軟，增添降息預期心理，亞洲股市今天小幅收漲。

法新社報導，美國總統川普聲稱，華府「非常接近達成協議」，以延長美中關稅休兵，為市場帶來些許樂觀氣氛；但他同時警告可能對藥品及晶片祭出新一波關稅，衝擊市場樂觀情緒。

股市本週伊始走強，主要是因美國就業數據低迷，恐迫使美國聯邦準備理事會（Fed）下月降息，而另一批最新數據也再度強化降息預期心理。

盛寶金融（Saxo Markets）策略師威爾森（NeilWilson）指出：「繼7月就業報告疲軟、5月和6月數據大幅下修，顯示勞動市場終於在關稅壓力下開始出現裂痕後，市場價格積極反映（投資人）看好聯準會9月降息。」

儘管市場對聯準會9月降息的押注大增，但威爾森指出，降息仍在未定之天。

香港、東京、上海、新加坡、雪梨、首爾、威靈頓、馬尼拉、曼谷股市今天都收漲；台北與雅加達股市則收低。

美國 川普 聯準會

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