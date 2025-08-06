美國參議員致信英特爾 質疑CEO與陸企關聯

英特爾才謠傳18A先進製程進展不順，如今美國參議員又致函英特爾董事會，質疑執行長陳立武與陸企的關係深厚，憂慮英特爾的營運安全。

路透報導，美國共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）6日致信英特爾董事會主席葉里（Frank Yeary），關切英特爾的營運安全與誠信、以及對美國國安的潛在衝擊，並詢問英特爾董事會在聘用陳立武之前，是否知道他擔任益華（Cadence）執行長時接獲的傳票，並問董事會要採取什麼措施來解決疑慮。

益華遭控出售晶片設計產品，給涉及模擬核爆的中國軍事大學。該公司7月底同意認罪，並支付超過1.4億美元和解訴訟。這起銷售案發生在陳立武執掌益華期間。

另一方面，柯頓也問到，英特爾董事會是否要求陳立武，從與中國軍方或中共有關的晶片公司撤資；由於英特爾參與拜登時期「安全保留區」（secure enclave）計畫，要確保國防微電子產品的安全供應，陳立武是否充分揭露他與陸企的其他關連。

基於英特爾取得聯邦資金，柯頓探詢陳立武披露與陸企有關的投資、專業角色等。柯頓寫道：「陳立武先生的種種關係，讓外界質疑英特爾履行這些義務的能力。」

英特爾發言人在聲明中表示：「英特爾和陳先生堅定致力於維護美國國家安全，以及美國國防生態系統中的誠正地位」，該公司將與參議員討論信中提到的問題。

路透4月新聞指出，陳立武與旗下風險基金投資數百家陸企，部分與中國軍方有關連。他在2012年3月到2024年12月間，至少對上百家中國先進製造商與晶片商投資2億美元。