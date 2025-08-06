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美國與庫克群島啟動深海採礦談判 抗衡中國大陸影響力

中央社／ 雪梨6日綜合外電報導

太平洋島國庫克群島今天表示將與美國合作推動深海採礦；這項新興產業引起美中兩國的高度關注。

法新社報導，庫克群島周圍廣大海床區域遍布多金屬結核，這種塊狀岩石蘊含稀土及鈷、鎳和錳等關鍵礦物。由於現有關鍵礦物供應鏈極易受到貿易糾紛影響，美國和中國都已對深海採礦表達興趣。

庫克群島政府今天表示，已同意與美國合作，「負責任地開發」庫克群島的海床礦藏。

庫克群島政府透過聲明表示：「兩國同意進一步合作，負責任地管理海床礦藏，並致力於科學進展、共同繁榮、經濟自立及環境管理。」

據路透社報導，中國近年來與數個太平洋國家簽署防務、貿易和金融協議後，傳統在庫克群島占據主宰地位的西方國家，日益關注北京當局在這個地區擴張勢力的舉措。

今年稍早，中國與庫克群島簽署戰略夥伴關係協議，內容涵蓋深海採礦到教育獎學金等領域，但不包括安全合作。

美國國務院表示已與庫克群島展開討論，支持深海探索工作。

國務院在聲明中表示：「海床礦藏對於發展並驅動當今與未來技術而言至關重要。」

美國總統川普今年稍早簽署行政命令，目標要「釋放」深海蘊藏的礦產資源。

自治的庫克群島在憲法上與紐西蘭有「自由聯繫」（free association）關係，雖在外交政策上享有獨立性，但兩國必須在安全、國防與外交政策議題上相互諮詢。紐西蘭提供庫克群島預算支持及防禦保證，庫克群島的人民也都屬於紐西蘭公民。

美國 北京 外交政策

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