搶下5兆美元市值頭香的未必是輝達？這8檔科技股被點名

輝達（Nvidia）市值在上月（7月）突破4兆美元大關，部分華爾街分析師看好2026年底能成為美股首家市值達5兆美元的公司。但財經專欄作家胡伯特（Mark Hulbert）警告，市值登頂未必代表股價續強，另八家科技公司可能率先搶下5兆美元頭香。

胡伯特建構了一個回溯1980年的模擬投資組合，每年僅持有市值龍頭股，結果發現長期年化報酬落後標普500指數四個百分點。這反映資本主義經濟裡的創造性破壞現象：產業領袖終將被後起之秀取代。

IBM、GE、艾克森美孚（Exxon Mobil）和蘋果（Apple）都曾是市值王，如今換輝達站上頂峰。該公司五年前市值不到3,000億美元，受惠於AI熱，五年年化成長率高達76%，崛起至今日地位。

若將相同的成長率套用至標普500科技股，胡伯特點名Alphabet、亞馬遜、蘋果、博通、Meta、微軟、甲骨文與Palantir等八家公司，也可能在五年內達到5兆美元市值。

胡伯特提醒，網路泡沫時代留下的教訓是，優秀企業未必是最賺錢的股票。輝達若無法超越市場已然極高的預期，股價表現存有隱憂。