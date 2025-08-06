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德國與風電集團制定方案 欲降低對中國稀土依賴

中央社／ 法蘭克福5日綜合外電報導

德國今天提出一項與歐洲風電集團共同制定的計畫，要在稀土製成的元件方面減少對中國的依賴。中國先前對相關材料實施出口限制，引發緊張局勢。

法新社報導，中國在開採、精煉稀土礦物方面主宰全球產業，但今年4月開始，部分稀土礦物出口需要取得許可，令全球商業界感到不安。

德國經濟部在公布這份與5個歐洲風能產業團體共同擬定的方案時表示：「我們的經濟需要堅實且具有韌性的供應鏈，特別是在風力發電機等能源轉型的關鍵技術方面。」

這項方案特別針對稀土磁鐵。德國經濟部指出，稀土磁鐵是「可靠且具經濟效益發電的關鍵，特別是在離岸（風電）領域」。

這項計畫目標在於透過促進與澳洲、日本等「友好國家」建立更緊密關係等方式，確保在2030年之前30%的稀土磁鐵來自中國以外的地區，並於2035年之前將比例進一步提高到50%。

除了風力發電機外，稀土也被廣泛應用於電動車電池及硬碟等各式各樣的產品。

德國的目標是在2030年之前，讓再生能源占國家電力供應的80%，同時將現有離岸風電裝置容量增為3倍。

稀土 德國

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