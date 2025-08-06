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OpenAI首推開放式AI模型、估值可能飆5,000億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼。路透
OpenAI執行長奧特曼。路透

總部在舊金山的人工智慧巨擘OpenAI周二發布兩款「開放權重」（open-weight）AI模型，能模仿人類推理過程，這是自ChatGPT問世以來首度推出開放式產品，被視為對中國大陸新創公司DeepSeek等競爭者的回應。OpenAI未透露是否有商業化規畫。

名為GPT-oss-120b和GPT-oss-20b的兩款新模型，將免費開放給開發者使用與客製化，雖然不含訓練數據與原始碼，未達完整的開源定義，但效能可匹敵Meta的Llama以及DeepSeek等主流開放模型。

OpenAI表示，開放權重的新模型具備進階推理能力，能協助用戶完成撰寫程式碼、線上查詢等複雜任務，特別適用於「代理式工作流程」（agentic workflows），也就是可以自主處理任務的系統。小模型版本很適合在手機或筆電等裝置端運行。

這兩款AI模型原訂6月發布，因為有進一步安全測試的需求而兩度延期。OpenAI模擬惡意使用情境，測試駭客能否濫用模型製造生化武器或病毒，現已針對測試強化設計。

DeepSeek今年1月推出開放模型R1，震撼業界，挑戰矽谷在全球AI競賽中的領先地位。面對中國在開源AI領域快速追趕，OpenAI執行長奧特曼曾坦言過去在開源策略上「站錯了邊」，他如今表示：「很高興能為世界打造一套由美國創建、以民主價值為基礎的開放式AI架構，免費提供所有人使用，創造廣泛效益。」

亞馬遜（Amazon）也宣布，要將這些模型納入旗下雲端平台Bedrock與SageMaker，這是首次與OpenAI合作，為開發者提供更多選擇。此前，微軟是唯一能轉售OpenAI工具的雲端服務商，該優勢讓微軟Azure的成長速度領先亞馬遜的AWS。

與此同時，知情人士透露，OpenAI正初步計劃，允許現任和離職員工以大約5,000億美元公司估值，出售手中持股，此舉有助於留住近來遭Meta等對手積極挖角的人才。這波股票轉售規模可能高達數十億美元，已有Thrive Capital等機構表達投資意願。

如果交易落實，OpenAI的估值將較此前激增約三分之二。去年，在軟銀領投400億美元的一輪融資，OpenAI估值達到3, 000億美元。

OpenAI DeepSeek

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