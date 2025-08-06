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投資級公司債搶著發行 今年已突破1兆美元 創疫後最快速

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
今年投資級公司債新債發行，5日突破1兆美元。路透
今年投資級公司債新債發行，5日突破1兆美元。路透

企業借款人今年正以2020年新冠疫情發債熱潮以來的最快速度發行公司債。主要有三大原因：大量債券即將到期、美國有位難以預測的總統、以及殖利率持續下滑。

今年截至周二（5日），投資等級公司債的新債發行總額已經突破1兆美元，比去年早一天達到這個里程碑。其中日本電信巨人NTT的再融資案，發行了逾110億美元過渡性的貸款，取得的資金要用來進行資料中心私有化。另外，瑪氏食品（Mars）為收購食品製造商Kellanova，發行了260億美元債券。幾件大案幫助發債金額提早達陣。

本周接力的還有MSCI、戴姆勒卡車（Daimler Truck）等企業，湧入藍籌市場，趁著歷史上仍相對低廉的借貸成本發行債券。8月下旬通常市場就會出現的季節性放緩。

今年有超過1兆美元的公司債即將到期，包括新冠疫情初期聯準會（Fed）將利率降至接近零時，企業所發行的大量5年期債券。企業領導人現在必須因應風險偏好劇變的情況，完成再融資。風險變化通常是因川普政府貿易政策變動而來。

銀行也一直建議企業儘早安排融資需求，以因應下半年可能出現的更多監管與政策變動的不確定性。

6月底，企業與金融機構已發行約9,000億美元的藍籌債，約占摩根大通所預估的全年總量的60%。

在那之前，歷經4月初川普宣布對等關稅的衝擊，高評級公司債市場幾乎停擺一周。當時借款人為避免支付更高的風險溢價而延後發債，當時債券利差一度飆升至高出美國公債1.19個百分點，比2月的低點高出 0.42個百分點，顯示投資人對這些債券的評價明顯下降。

所幸之後公司估值大幅回升，風險溢價也逐步縮小，發展至今，甚至在上周創下全年利差最窄水準。新債的發行溢價極低，有時甚至為負值。彭博策略師Brian Smith表示，今年平均利差為3.3個基點，略小於去年的3.5個基點。

新債的需求也非常強勁，平均超額認購倍數達3.7倍，不僅與去年持平，也高於過去三年平均。

Principal資產管理公司投資級債務主管Jon Curran表示，「只要有需求，發債人就會供給」，「這可由新債的超額認購與不斷縮小的讓利空間，明顯看出」。

根據摩根大通的數據，今年大量的再融資壓低了淨供給，截至上周為止，淨供給量較去年同期下降了約 33%，這也有助於維持利差緊縮。

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