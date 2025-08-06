黃彥男APEC與白宮官員會談 探討台美合作AI發展

數位發展部長黃彥男3日至6日到韓國仁川出席「APEC數位與人工智慧部長會議」，他表示，在會中與各經濟體都有一些交流，其中包括與美國科技政策辦公室主任克拉茨修奧斯會談，雙方深入討論台美未來持續合作的可能性。

今天即將結束亞太經濟合作會議（APEC）行程返台的黃彥男在場外接受中央社記者訪問，分享這次出席會議成果。他指出，這次部長會議中決議的部長宣言是APEC第一次發表的數位部長宣言，揭示3大目標，包括強化數位連結性、避免產生數位弱勢團體，強化數位與人工智慧（AI）應用、增進公眾利益，以及建立可靠的數位及AI生態系。

黃彥男表示，透過這次會議感受到各國相當重視AI發展並全力衝刺，從部長宣言中可以看出各經濟體對AI發展的共識與他上任時提出的「三支箭」目標相符，包括打詐、增加數位韌性、推動數位經濟等，顯示台灣也已經在朝這些共同目標前進。

他也把握這次機會與出席的APEC經濟體代表交流，特別是與美國、日本及多個東南亞國家都討論到如何深入合作的可能。黃彥男指出，這次在會議中分享美國AI行動方案（Action Plan）的白宮科技政策辦公室（OSTP）主任克拉茨修奧斯（Michael Kratsios）相當重視台灣，「他了解台灣的優勢，還有台灣在美國的投資」，是未來很有可能持續深入合作的夥伴。

黃彥男說，克拉茨修奧斯在會中分享的行動方案包括鼓勵創新、大力投入基礎建設、將解決方案輸出到全世界。其中特別強調法規可能對AI發展造成的限制，觀點令他印象深刻，值得在未來訂定AI基本法時考慮，「我們需要管理，但也不希望因此限制AI的發展」。

「我們在半導體跟軟體應用上是有一些優勢，但還要持續往前衝，不然就會被追上」，黃彥男說，這次會議讓他感受到政府在許多方面的投入仍要加強，在法規上也要更考慮到保障創新的空間；另外，在技術上也有持續投入，讓優勢從硬體延伸到與軟體垂直整合，以繼續保持領先優勢。

除了半導體，台灣在資安上承受攻擊及相關演練經驗都相當成熟，「大家也認可台灣在這方面的發展」。黃彥男說，台灣也將會持續與各經濟體進行資安合作。

台灣資安業者奧義智慧科技在會期間的「國際數位、AI論壇」擔任與談人，與泰國、菲律賓等東南亞國家接觸，未來業務有可能從既有的日本、新加坡進一步擴展至東南亞市場。