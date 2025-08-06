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美國要求尚比亞與馬拉威公民 繳45萬元簽證保證金

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國國務院今天表示，根據將在兩週後推出的試點計畫，川普政府將要求尚比亞與馬拉威的簽證申請人，為部分觀光與商務簽證繳交最高1.5萬美元（約新台幣45萬元）的保證金。

路透社報導，國務院在官網發布公告表示：「自2025年8月20日起，任何持這些國家簽發護照旅行的公民或國民，若被認定符合B1/B2簽證資格，必須繳納5000、1萬或1.5萬美元的保證金，具體金額將在簽證面談時決定。」

關於這項計畫的公告昨天刊登在聯邦公報（FederalRegister）上，但沒有提到任何國家名稱。這項計畫授權全球各地的美國領事館官員，酌情對來自簽證逾期停留率偏高的國家訪客徵收保證金。

國務院發言人昨天表示，將根據「簽證逾期停留率偏高、篩選與審核上的缺陷、對無需居住要求即可透過投資獲得公民身分的擔憂，以及外交政策考量」來決定國家名單。

這名不願具名的發言人說，國家名單可能會隨時更新。

如果申請人依照簽證允許的時間內離開美國，並符合簽證所有條款，將歸還保證金。

總統川普把打擊非法移民列為施政重點，加強投入資源以確保邊界安全，並逮捕在美國非法居留的人。

他以國家安全為由6月發布旅行禁令，完全或部分阻擋19個國家的公民入境美國。

根據美國海關與邊境保護局（U.S. Customs andBorder Protection）2023財年數據，包括蒲隆地共和國、吉布地與多哥共和國在內，許多非洲國家的逾期停留率也很高。

美國國務院今天發布的公告提到，已繳納簽證保證金的簽證持有人，必須透過3個特定的入境口岸抵達或離開美國。公告列出的入境口岸為波士頓洛根機場（Boston Logan Airport）、紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport）與華盛頓杜勒斯國際機場（Washington Dulles Airport）。

美國國務院的公告警告，如果這類旅客從其他地方抵達或離境，他們可能會被拒絕入境，或者他們的離境可能無法獲得適當登記。

簽證 美國 國務院

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