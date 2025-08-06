輝達否認AI晶片裝有銷毀開關 直球回應中國「後門」疑慮

輝達（Nvidia）周二反駁中國大陸方面的指控，否認自家用於處理AI的資料中心繪圖處理器（GPU）內建能夠遠端關閉晶片的硬體功能，也就是俗稱的「銷毀開關」（kill switch，又譯緊急切斷開關）」。

輝達資安長瑞柏（David Reber）周二在部落格貼文中表示：「輝達的GPU並不存在也不應該存在銷毀開關或後門機制。」

這篇貼文是回應中國國家網信辦上周的說法，當局要求輝達提供H20的相關文件，並且聲稱H20晶片存在安全漏洞。這款產品是輝達為因應美國出口規定，為中國市場特別設計的資料中心AI晶片。根據紐約時報報導，中國網信辦特別提到「後門」帶來的安全風險。

在全球各國和企業對AI晶片有著高度需求的情況下，上述事件意味著輝達正小心因應地緣政治衝突。美國國會議員已提案要求受到出口監管限制的AI晶片必須內建定位追蹤功能。美國主要是擔憂中國可能將這些晶片用於發展AI技術或軍事應用。

在矽谷，技術專家與資安人士普遍認為，所謂「後門機制」在產品中根本行不通。這種機制是讓裝置內含隱藏功能，讓政府或駭客可秘密存取或控制電腦。

蘋果公司過去也曾多次公開反對政府要求在其產品中設置「後門」的提議。

輝達不願針對資安長的這篇部落格文章進一步置評。

瑞柏在文中指出，秘密的後門機制是一種危險的安全漏洞，因為不只官員可利用，連駭客也會利用，因此這類設計「違背了資安的根本原則」。

他也說，若像輝達GPU這樣的產品內建銷毀開關或後門機制，將會損害美國的國安利益。

瑞柏說：「將銷毀開關寫入晶片硬體是一種完全不同的概念：這是一種超出使用者控制的永久缺陷，是對災難的公開邀請」，「這就像你買了一台車，但經銷商還保留著控制器可遙控手煞車，以便在哪一天決定你不應該開車了」。