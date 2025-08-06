美超微下修全年營收預測 股價盤後崩跌16%

美超微（Super Micro）周二（5日）下修年度營收預測，且本季獲利不如市場預期，引發外界對其AI伺服器銷售和定價壓力的疑慮，股價盤後暴跌16%。

美超微周二表示，本會計年度（至明年6月）營收將至少達到330億美元。然而今年2月時，美超微因搭載輝達（Nvidia）晶片的AI產品需求旺盛，發出樂觀的長期展望，預期年度銷售額可達400億美元，這數額是當時分析師預期的兩倍。

展望本季（7到9月，會計年度第1季）財測，美超微估計營業利潤率為5%，然而彭博分析師Woo Jin Ho說，市場平均預期為7%。美超微預期本季營收為60億至70億美元，調整後每股盈餘估為0.40至0.52美元，低於市場平均預期的每股盈餘0.59美元與營收65.9億美元。

美超微今年以來股價已大漲88%，主要是市場樂觀公司將因AI設備需求飆升而受益，然而美超微現在下修全年財測，投資人因而質疑它是否有能力以搭載輝達最新晶片的AI伺服器需求獲利。因為處理較舊庫存，加上競爭帶來產品必須降價搶單的壓力，美超微苦於難以維持或提高利潤率。

執行長梁見後表示，一些客戶仍在等待搭載最新輝達晶片的新產品，導致現有產品的需求受挫。他在財報電話會議上說：「我們需要再觀察看看。」他提到，與過去兩季相比，公司預期未來這些強大AI晶片的供應將更加充足。

彭博分析師Woo Jin Ho指出：「美超微第1季和2026會計年度的展望，降低了市場的預期標準，這也暗示在這些大型伺服器生意有著激烈的價格競爭，尤其是來自戴爾（Dell）的競爭。」

彭博稍早曾報導，知情人士透露，戴爾為爭取大訂單，接受較低的利潤率，想確保的訂單包括與xAI的AI伺服器採購合約。

美超微上季財報也不如市場預期。截至6月的上一季，營收成長7.5%，達到57.6億美元；扣除部分項目後的每股盈餘為0.41美元。分析師的平均預期則為營收60.1億美元、每股純益0.44美元。