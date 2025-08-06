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捲入台積電間諜案 日商TEL今天開盤股價大跌
日商東京威力科創（TEL）傳出有員工涉入台積電2奈米技術間諜案，近日被我檢方聲押獲准。TEL是日本上市公司，今天開盤股價大跌，股價一度重挫逾4%。
TEL不僅是台積電的重要供應商，亦是日本晶片國家隊Rapidus的重要夥伴，此案不僅國內關注，全球半導體業均關注發展，因為全球能開發2奈米技術的企業寥寥無幾，台積電在此領域領先，包括Rapidus、英特爾與三星也想追上台積電。
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