捲入台積電間諜案 日商TEL今天開盤股價大跌

全球最大咖啡連鎖品牌星巴克（Starbucks）年初宣布，北美地區門市不再開放廁所給沒有消費的顧客，在國際間引起話題。追本溯源，這自詡令人放鬆又時尚的第三空間，曾幾何時在美國淪為只是「借廁所」的地方？咖啡巨頭試圖回歸原點，能否挽回消費者的心，仍未可知。

2025-08-06 08:00