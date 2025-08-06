超微營收創高、展望佳 但盤後股價挫6% 中國大陸業務可能是關鍵

超微（AMD）周二公布的財報顯示，上季營收優於分析師預期但獲利略弱，加上資料中心業務成長動能未達市場期待，儘管第3季展望樂觀，但管理層未將中國大陸市場的AI晶片出貨納入財測，保守態度引發投資人對其短期成長潛力的疑慮，股價在盤後交易重挫逾6%。

超微憑藉新款AI晶片量產加速，以及個人電腦處理器市占率提升，將本季（第3季）的營收指引設在87億美元，增減3億美元，優於市場預期的83億美元。執行長蘇姿丰表示，「運算與AI產品組合需求強勁」，帶動成長。

值得注意的是，超微當前財測未包含Instinct MI308晶片出貨至中國客戶的營收，因為該公司仍在等待美國政府核發出口許可。川普政府4月實施禁令，禁止超微向中國客戶銷售該晶片，導致上季認列約8億美元的庫存及相關損失，調整後毛利率為43%，如果排除這筆費用，調整後毛利率應達54%。

分析機構Jefferies上周曾警示，若超微發布與中國大陸銷售相關的較保守財測，「股價回調不令人意外」。不過，即使沒有大陸業務貢獻，超微仍預期本季表現將超越華爾街預估，展現基本面強勁。

這家晶片製造商的第2季營收達創新高的77億美元，優於市場預期的74億美元，但每股盈餘48美分，低於市場預期的49美分。資料中心部門營收成長14%至32億美元，略低於分析師原本預估32.5億美元。個人電腦相關銷售成長67%到25億美元，但分析師平均預期25.6億美元。用戶端與遊戲業務營收為36億美元，超出市場預期的34億美元。

超微股價自今年4月低點以來已大漲123%，過去一個月更飆升26%。瑞穗分析師Jordan Klein指出，近期漲勢主要是散戶瘋狂看好超微能在AI GPU市場搶下更多大型雲端客戶訂單，儘管超微並不是「AI風向球」，但新一代GPU仍具競爭力。

超微今年6月發表Instinct MI350系列加速器，包含預計年底推出的MI355晶片。根據HSBC分析師團隊，MI355的效能可比擬輝達B200晶片，他們因此認為平均售價可達2.5萬美元，比他們先前預估高出1萬美元，價格比輝達便宜三成，有助超微的市場競爭力，但後者尚未證實是否調漲晶片售價。