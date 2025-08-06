台積電ADR挫跌2.7% 中華電信ADR大漲超過3%

台股ADR周二（5日）多數下跌，但中華電信ADR大漲超過3%，反映這家電信業者在周二公布第2季合併營收567億元，創近10年同期新高，營收、獲利皆超越財測高標的利多消息。

台積電ADR收盤下跌2.73%，報每股232.47美元，換算並折合台幣後為每股1,391.29元，較台北交易股票溢價率為20.98%。

美國總統川普5日接受CNBC專訪時說，可能會在未來一周公布半導體與晶片關稅，他還提到台積電在亞利桑那州投資3,000億美元，打造全球最大晶片廠。

台積電周二驚爆內鬼洩密消息，有員工外洩台積電即將量產、獨步全球的2奈米關鍵技術，傳出將相關機密洩漏給日本半導體國家隊Rapidus。台灣高檢署上月以涉及國安法「竊取國家核心關鍵技術罪」，搜索拘提六名工程師到案。

日月光ADR也挫跌逾2%，但聯電持平。

道瓊工業5日收盤指數下跌61.90點，跌幅0.14%，報44,111.74點；標普500指數下跌30.75點，跌幅0.49%，報6,299.19點；那斯達克指數下跌137.03點，跌幅0.65%，報20,916.55點。

費城半導體指數下跌62.72點，跌幅1.12%，報5,561.69點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 145.58 -2.51 146.50 -0.63

中華電 CHT 134.81 +3.14 132.00 2.13

台積電 TSM 1,391.29 -2.73 1,150.00 20.98

聯電 UMC 40.76 +0.00 41.40 -1.55

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據