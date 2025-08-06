快訊

絕對創新投資涉詐1.7億 北檢扣千萬虛擬幣、聲押禁見7人

台積電ADR挫跌2.7% 中華電信ADR大漲超過3%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台積電。路透
台積電。路透

台股ADR周二（5日）多數下跌，但中華電信ADR大漲超過3%，反映這家電信業者在周二公布第2季合併營收567億元，創近10年同期新高，營收、獲利皆超越財測高標的利多消息。

台積電ADR收盤下跌2.73%，報每股232.47美元，換算並折合台幣後為每股1,391.29元，較台北交易股票溢價率為20.98%。

美國總統川普5日接受CNBC專訪時說，可能會在未來一周公布半導體與晶片關稅，他還提到台積電在亞利桑那州投資3,000億美元，打造全球最大晶片廠。

台積電周二驚爆內鬼洩密消息，有員工外洩台積電即將量產、獨步全球的2奈米關鍵技術，傳出將相關機密洩漏給日本半導體國家隊Rapidus。台灣高檢署上月以涉及國安法「竊取國家核心關鍵技術罪」，搜索拘提六名工程師到案。

日月光ADR也挫跌逾2%，但聯電持平。

道瓊工業5日收盤指數下跌61.90點，跌幅0.14%，報44,111.74點；標普500指數下跌30.75點，跌幅0.49%，報6,299.19點；那斯達克指數下跌137.03點，跌幅0.65%，報20,916.55點。

費城半導體指數下跌62.72點，跌幅1.12%，報5,561.69點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 145.58 -2.51 146.50 -0.63

中華電 CHT 134.81 +3.14 132.00 2.13

台積電 TSM 1,391.29 -2.73 1,150.00 20.98

聯電 UMC 40.76 +0.00 41.40 -1.55

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台股 指數 台積電 中華電信

延伸閱讀

台灣科技大廠「內鬼案」層出不窮 台積電還不止一次

台積電驚爆2奈米洩密案 工程師勾結跳槽東京威力科創前同事

科技論壇27日登場 中華電信董座簡志誠：掌握 AI 世代新機會

台積抓內鬼 在咖啡店逮人…連高鐵排班司機都監控

相關新聞

經濟數據弱於預期 晶片藥品關稅在即 美股全面下跌

史坦普500指數回落，交易員消化了弱於預期的經濟數據以及川普總統的最新關稅言論，引發了人們對美國經濟狀況的擔憂。

英特爾18A晶片 良率不及格

路透引述匿名消息人士報導，英特爾採用自家18A製程的Panther Lake晶片，良率仍然很低。英特爾寄望18A製程能為...

美貿易逆差兩位數縮減 大於市場預期 反映企業拉貨效應逐漸消退

美國6月貿易逆差縮減至近兩年來最小，比5月減少16%，減幅大於市場預期。隨著企業進口回落，顯然扭轉關稅威脅帶動進口商品今...

美股收盤／四大指數回落 憂關稅衝擊經濟 AMD美超微盤後挫跌

美股三大指數周二（5日）收盤下跌，投資者擔心經濟狀況，最新數據顯示美國服務業走弱，且擁有肯德基、必勝客等品牌的百勝餐飲集...

OECD示警 企業投資疲弱

經濟合作發展組織（OECD）警告，疲弱的企業投資正威脅全球經濟成長，尤其在遭遇全球金融海嘯和新冠肺炎疫情衝擊之後，先進經...

日擬增產稻米 擴大出口

日本政府將揚棄長達數十年的稻米產量上限政策，鼓勵農民增加水稻種植，以擴大出口，並緩解民眾對生活成本持續上漲的不滿。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。