美股收盤／四大指數回落 憂關稅衝擊經濟 AMD美超微盤後挫跌

美股三大指數周二（5日）收盤下跌，投資者擔心經濟狀況，最新數據顯示美國服務業走弱，且擁有肯德基、必勝客等品牌的百勝餐飲集團（Yum Brands）以及其他公司在財報或展望中提及貿易關稅，投資人權衡關稅的影響。

道瓊工業5日收盤指數下跌61.90點，跌幅0.14%，報44,111.74點；標普500指數下跌30.75點，跌幅0.49%，報6,299.19點；那斯達克指數下跌137.03點，跌幅0.65%，報20,916.55點。

費城半導體指數下跌62.72點，跌幅1.12%，報5,561.69點。

超微（AMD）盤後公布上季財報，雖然營收優於市場預期，但獲利未達標，且執行長蘇姿丰表示，不會對其為中國市場設計的AI處理器Instinct MI308的銷售做出預測，原因是許可仍在審核中過程中。AMD股價在盤後下跌超過4%。

AI伺服器大廠美超微（Super Micro Computer）盤後財報令人失望，同時調降截至2026年6月的全年度營收預測。盤後股價暴跌逾15%。

兩名中國公民本周被捕，美國政府指控他們違反出口管制將價值數千萬美元的輝達（NVIDIA）先進AI晶片運回中國。

受企業裁員影響，美國服務業的擴張步調在7月接近陷入停滯。供應管理協會（ISM）服務業指數上月下降至50.1，低於彭博對經濟學家的所有預估。企業表示新的進口稅正在推高成本。

BMO資本市場分析師Ian Lyngen表示，通膨因素更令人擔憂。儘管如此，他指出就業報告仍然為9月降息鋪平了道路。

由於消費品進口大幅下降，6月美國貿易逆差有所收窄，與中國的貿易逆差降至21年多來最低。

肯德基母公司百勝餐飲集團（Yum Brands）第2季業績未達預期，因巨額貿易關稅限制了消費者支出。該公司股價重挫5.1%。

重型工業設備製造公司卡特彼勒（Caterpillar）上漲0.1%，該公司警告說，美國關稅將在今年下半年帶來重大挑戰，並將在2025年造成多達15億美元的損失。

IT服務業者Gartner股價重挫27%，成為標普500指數成分股中跌幅最大的個股，因為該公司全年調整後每股盈餘目標低於華爾街預期。

AI軟體與大數據分析服務業者Palantir Technologies收漲7.8%，此前該公司公布營收成長48%，因AI對其業務產生「驚人影響」。

美國第2季財報季接近尾聲，在這一財報季中，標普500指數公司約有80%的財報超過了分析師的獲利預期。

U.S. Bank財富管理公司首席股票策略師Terry Sandven說：「如果你看一下財報，它們的趨勢是高於低位預期。」

「關稅的影響仍在逐步顯現。我們尚未看到關稅對公司獲利能力產生任何實質性影響。但我們知道，它們的威脅仍然存在。」

美國總統川普周二表示，美國可能會對藥品進口徵收「少量關稅」，然後再提高稅率。他還表示將在「接下來的一周左右」宣布對半導體和晶片徵收關稅。

Sandven說：「今天的市場行為反映出投資者只是處於觀望狀態。」他指出，今年股市的環境仍然是建設性的。

標普500指數和那斯達克指數最近接連創下歷史新高，標普500指數今年迄今仍上漲7.1%。

在其他與財報相關的新聞中，萬豪國際（Marriott International）調降全年營收成長和利潤預期，並表示旅遊需求放緩和經濟存在不確定性。該公司股價收盤上漲0.2%。