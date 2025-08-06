美6月貿易逆差縮小 進口商努力因應關稅影響

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

政府數據顯示，美國6月貿易逆差縮小，進口額下滑幅度超過出口額，顯示進口商正設法應付總統川普（DonaldTrump）對盟邦及競爭國家課徵關稅的影響。

法新社報導，美國商務部今天公布，美國6月整體貿易逆差縮減16%至602億美元（約新台幣1兆7987億元），較5月修正值717億美元進一步縮小。

這個縮減幅度超過分析師預期，主要反映消費品等進口貨物大幅減少，因為川普祭出的全面關稅使本地企業進口外國貨物的成本攀升。

美國總統川普7月31日敲定先前展延的對等關稅政策，以平衡他認為不利美國的全球貿易體系。更新後的美國對近70國所課稅率範圍從10%到41%不等，較今年4月初首度公布時略低。

全國互惠保險公司（Nationwide Mutual Insurance Co.）金融市場經濟學家克拉欽（Oren Klachkin）表示，由於實施更高關稅稅率的計畫已經出爐，因此政策不確定性有所緩解。

他補充說：「不過，期盼關稅只是威脅手段的企業，必須適應關稅將會繼續存在的這個事實。我們認為，高關稅造成的負面影響，將會大於政策不確定性降低的正面影響。」

美國6月貿易逆差縮小，原因包含進口額驟降3.7%至3375億美元，以及出口額小幅下滑0.5%至2773億美元。

進口項目方面，消費品減少84億美元，工業用品和原物料減少27億美元；汽車和零組件進口也減少13億美元。

6月出口同步下滑，原因包含貨物出口減少13億美元，工業用品出口也降低。

此外，美國6月對中國的貨物貿易逆差大幅縮小46億美元，來到94億美元。

美國 川普 稅率

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